Deportes La EDM Bahía de Almería arranca una temporada “ilusionante” miércoles 14 de septiembre de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La escuela propone formación y material con el fin de superar los números del anterior curso, donde batieron récord con 400 atletas La temporada de atletismo para niños y jóvenes ha comenzado en Almería con el arranque de la EDM Bahía de Almería, perteneciente a la red de escuelas del Patronato Municipal de Deportes. Un nuevo curso que se avecina “lleno de ilusión” y con ganas de que el esfuerzo se materialice en títulos. De este modo, la escuela de atletismo almeriense inicia el arranque con importantes novedades para brindar la mejor formación a la cantera base. Entre ellas, se ha agregado una plantilla de diez entrenadores que cuentan con titulación nacional, así como amplio material para juegos y de tecnificación y gimnasio. También, los usuarios tendrán equipaciones y seguro médico deportivo con licencia federativa. Entre otros beneficios que podrán obtener los que se apunten a la escuela será viajes a competiciones locales, autonómicas y nacionales con alojamiento para las competiciones de más de dos días. La EDM Bahía de Almería ha preparado módulos de iniciación, formación y tecnificación en las instalaciones de la pista del Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, con amplio margen de horarios. Las dos primeras semanas, de prueba, serán gratuitas y sin compromiso. El arranque de la escuela se inició el 5 de septiembre con las categorías sub-16 en adelante y, el 12 de septiembre, comenzaron las categorías sub-6, sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14. Una temporada de récord Con el objetivo de mejorar los números de la edición pasada, la EDM Bahía de Almería se ha propuesto superarse ya que el anterior curso batió récord con una plantilla de 400 atletas en todas las categorías y considerada como una potencia en la disciplina a nivel andaluz con 17 pódiums por equipos y numerosos títulos a nivel individual en Andalucía y España. Desde la escuela apuntan que “los pódiums y los logros deportivos no son nuestros objetivos, ellos llegan por sí solos con trabajo, dedicación, ilusión y educación deportiva en valores que este gran equipo lleva realizando en sus años de vida en Almería”. Para solicitar información para apuntarse a la EDM, es necesario llamar a los teléfonos de Joaquín Sánchez (presidente) al 653 62 08 90 o José al 664 62 08 90. O bien, en las redes sociales del club en Facebook e Instagram: Atletismo Bahia Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.