Deportes La EDM Karate Kanku, subcampeona en el Campeonato de España de Clubes lunes 06 de junio de 2022 , 15:29h

La cita celebrada en Cáceres contó con la presencia de la escuela deportiva almeriense que logró la medalla de plata en Infantil y Juvenil El trabajo de las escuelas deportivas municipales de Almería, gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes, sigue dejando huella allá por donde pasan. Con la celebración de los distintos campeonatos a nivel provincial, autonómico o nacional, la cantera base de la capital viaja para demostrar su alto potencial gracias a su esfuerzo y dedicación. Es el caso de la EDM Kárate Kanku que ha participado recientemente en Cáceres, en el Campeonato de España de Clubes, donde el equipo infantil y el juvenil han logrado ser subcampeones tras medirse a los mejores clubes a nivel de toda España. Entre los deportistas almerienses que participaron han sido en alevín, Adrián Reyes, Sofía Bermúdez y Saúl Rodríguez. Mientras que, en el juvenil, Víctor Carrillo, Dani Cruz, Aitana Cano, Marian Neguera o Noe Boutellier. El director técnico de la escuela Kanku, Cayetano García, ha mostrado su orgullo "hacia los deportistas por haber luchado cada encuentro dándolo todo, han formado un auténtico equipo todos y me quedo con esta actitud y las vivencias en el campeonato nacional". De cara a la próxima temporada, avanza Cayetano que "seguiremos trabajando para venir con la misma ilusión y ganas que nos permita estar en el pódium nuevamente". El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha felicitado a los participantes de la escuela "por dejar a Almería en un lugar muy alto del pódium, es un orgullo que sigáis dejando a la ciudad a un alto nivel y demostréis el talento que tiene el deporte almeriense".

