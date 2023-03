Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La "empatía" es clave según la Jornada sobre Derecho y Justicia en Clave de Género de la UAL

viernes 10 de marzo de 2023 , 20:15h

Coincidiendo con el Día de la Jueza, instaurado por la UNESCO en 2021, la Universidad de Almería ha dado continuidad a sus propuestas de actos con motivo del 8M incluidos en la programación conjunta confeccionada en coalición entre seis administraciones de la provincia. Con buenos resultados en años anteriores, desde que fuese propuesta por la UAL, también en este 2023 ‘Almería Unida por la Igualdad’ está ofreciendo un contenido de gran interés hacia una mayor eficacia en los esfuerzos por erradicar la violencia de género y conseguir la igualdad real y efectiva. Así lo ha destacado Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, en la presentación de la Jornada sobre Derecho y Justicia en Clave de Género, que ha contado con dos figuras clave en esta materia desde el ámbito judicial.

Ha habido lleno por parte del alumnado en el Auditorio del campus para formarse de la mano de Gloria Poyatos, magistrada de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y de Flor de Torres, fiscal delegada de Andalucía sobre Violencia de Género. Ramírez las ha definido como “dos mujeres muy comprometidas y número uno en sus ámbitos”, recordando que las universidades tienen “las competencias profesionales de las titulaciones, y en un lugar muy privilegiado está el Derecho y la Justicia”. Por ello, “en nuestros planes de estudio tenemos la formación jurídica que les capacita para cualificarse profesionalmente, pero creemos que es importantísima esa formación transversal, y hoy lo hacemos en ‘clave de género’, dándoles una perspectiva de interpretación”, dicho de manera textual por la vicerrectora.

Tras explicar el contexto de ‘Almería Unida por la Igualdad’ al estudiantado asistente, insistiendo en que lo pretendido con la unión es llegar más lejos y plantear acciones y eventos de mayor calado, Maribel Ramírez ha dado la palabra a María del Mar Gómez, la directora del Secretariado de Becas y Ayudas al Estudio, jurista también, para la presentación detallada de las dos ponentes de tan alto nivel con las que se ha tenido la suerte de contar. Desde Canarias, utilizando medios digitales, ha intervenido en primer lugar Gloria Poyatos, que ha agradecido a la Universidad de Almería su implicación y la organización de eventos como este, en los que la formación es el pilar fundamental. En persona ha participado después Flor de Torres, para quien “no solo sigue haciendo falta una mirada de género en la justicia, sino que es imprescindible”.

Pertenece a la Asociación de Mujeres Juezas, de la que ha extractado “una frase muy importante” que dice de un modo textual que “sin perspectiva de género, el Derecho no va a servir a las mujeres”, siendo por ello “necesaria esa formación integral no solamente en las juezas, sino también en los jueces, es decir, en todo el colectivo judicial, y por supuesto en la Fiscalía”. Sobre ella ha hablado al puntualizar que “hizo una labor de especialización desde el año 2004, pero la especialización no puede consistir en un curso que te legitime para ejercer una jurisdicción, sino que tiene que ser una formación continua, constante, capacitación para que tengamos no solo las herramientas legales, sino ese poder personal de cada uno, la empatía, cualidad más magnífica que podemos usar para estar en un juzgado o una fiscalía, dándole la mano a las víctimas y a sus hijos, que transitan ese difícil recorrido que es un proceso”.

Ha separado las valoraciones políticas de las jurídicas respecto a la Ley del ‘Sí es sí’, matizando al respecto que “por parte de la Fiscalía General se nos han dado una serie de directrices para que tengamos una unidad de aplicación, y no dejemos circunscribir siempre las críticas a la esfera penal, algo que ya ocurrió con la ley integral, sobre la que las máximas críticas se hacían al apartado penológico, que es el mínimo”. Ha abundado que “es una ley que como su propio nombre indica es integral, que por primera vez en España y creo que en Europa se va a entender a una víctima de violencia sexual como una víctima integral y no en el aspecto penal tan solo”. Ha manifestado que “hay que darle tiempo y recorrido, que se asiente y que se acoplen todos los procesos”.

En cuanto a la unidad de acción de ‘Almería Unida por la Igualdad’, no ha tenido dudas en manifestar que “lo valoro dentro de la excelencia”, textualmente, ya que “la violencia de género solo se puede combatirse desde la educación, y desde la educación con perspectiva de género, por lo que es magnífico tener iniciativas como esta”. Ha dado la enhorabuena al vicerrectorado y a UAL en general por hacerlo posible. En su intervención primero ha desmitificado “las fake news que están unidas a la violencia de género, el tema de denuncias falsas, de que la violencia de género es solo violencia física… para darle al alumnado algunos instrumentos con los que puedan abrir la mirada a todas las caras que tiene la violencia de género”. Después, ha continuado con “una serie de postulados y herramientas legales”, insistiendo además en que se utilice “no solo la ley, sino la empatía que tiene que presidir todas nuestras acciones”. Como mensaje final, “tenemos que ser revolucionarios frente a situaciones de desigualdad”, explicando que “la desigualdad, sin ninguna duda, va a desencadenar en violencia de género”. Ha pedido que “cada uno en nuestro ámbito seamos proactivos contra toda situación de desigualdad”.