Sucesos Ampliar La estafa en Almería del falso soldado de EEUU martes 12 de julio de 2022 , 14:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil de Almería, desarticula una organización criminal con integrantes en España, Italia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos En la reciente operación denominada “Don Juan” desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se desarticula una organización criminal, dedicada a realizar delitos de estafa tecnológica utilizando el método conocido como “falso romance”, se detienen a las tres personas e investiga a otra, que operan desde territorio nacional y se identifican al resto de integrantes en Italia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos como autores de los hechos. Esta operación se inicia a raíz de la denuncia presentada por una persona, en dependencias de la Guardia Civil de Almería, en la que pone en conocimiento de los agentes haber sido víctima de una estafa. Los autores, a través del método conocido como “falso romance”, consiguen detrae 30.000 euros a la víctima a través de transferencias bancarias a cuentas corrientes de origen nacional e internacional Esta organización criminal, crea perfiles falsos (soldado estadounidense) en redes sociales y tras ganarse la confianza de las víctimas, las solicitan diversas cantidades de dinero utilizando diferentes pretextos, “problemas de salud”, “envío de valijas con valiosos efectos personales”, etc. El personal de la Guardia civil encargado de la investigación, identifica a los titulares de las cuentas corrientes donde se transfiere el dinero, en su mayoría abiertas documentación personal falsa para dificultar su identificación y eludir la acción policial. Como resultado de la operación, la Guardia Civil de Almería, localiza y detiene a una mujer en Granada, una mujer y un hombre en Madrid e investiga a otra mujer en Palma de Mallorca como autores de los delitos de estafa tecnológica, falsificación documental y pertenencia a organización criminal, de igual manera identifican al resto de integrantes de la organización con residencias en Italia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Desde el la comandancia de la Guardia Civil de Almería alertan de estos métodos, y piden a los ciudadanos que extremen precauciones para evitar ser víctimas de estas modalidades delictivas. Las diligencias instruidas junto con los detenidos e investigada, se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción de Vera (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

