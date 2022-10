Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La exposición ‘Signum Fidei’ llena la Catedral de simbología cofrade sábado 15 de octubre de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento colabora en esta muestra que, con motivo del 75 Aniversario de la Agrupación de Hermandades, se desarrolla hasta el 31 de octubre noticiasdealmeria.com La Catedral de Almería acoge hasta el próximo 31 de octubre la exposición 'Signum Fidei' que se celebra con motivo del 75º Aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. El primer templo de la Diócesis almeriense se ha llenado de simbología e imaginería cofrade para que almerienses y, sobre todo, visitantes disfruten del patrimonio de la ciudad. El concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha asistido a la inauguración de esta muestra cofrade acompañado por los también concejales Carlos Sánchez y María del Mar García Lorca, así como por el presidente de la Agrupación, Isaac Vilches, el prefecto de la Catedral, Juan José Campos, y el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, de la Junta, José Vélez. El edil ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Almería estamos muy orgullosos de acompañar a los cofrades, les agradecemos el símbolo de fe y este símbolo se esfuerzo que están haciendo para que todo salga a la perfección". Isaac Vilches no ha ocultado, por su parte, el "gozo que supone poder realizar esta exposición en la Catedral de Almería, empezamos con seis hermandades y ya vamos por 26 en estos 75 años de historia que ahora se puede contemplar en la exposicion". Juan José Martín Campos, Deán de la Catedral, ha calificado de "honor acoger esta exposición que conmemora estos 75 años de vida de las hermandades de Almería y que viene a demostar el cariño que los cofrades de la ciudad tienen por su Semana Santa". Por último, José Vélez ha relatado que "desde la Junta de Andalucía estamos muy orgullosos de apoyar una efeméride tan importante en la ciudad, no solo esta exposición sino también el resto de actos que se organicen". La exposición cuenta con simbología almeriense, patrimonio de las hermandades de la ciudad, imaginería secundaria e incluso tallas titulares, como Jesucristo Resucitado o el Santísimo Cristo de la Caridad. Además, también se puede contemplar la magnífica carreta de la Hermandad del Rocío de Almería que cada Pentecostés lleva al bendito Simpecado hasta la Aldea almonteña. En total son 17 las hermandades que han cedido su patrimonio a esta muestra de Fe. La exposición puede contemplarse hasta el 31 de octubre de lunes a sábados en horario de 10.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.00 horas, además de los domingos en horario de 15.30 a 18.00 horas. La entrada es gratuita para residentes en Almería capital o provincia que sean menores de 25 años, mayores de 65 años, desempleados o con capacidades diferentes. El precio para el resto de residentes en Almería es de tres euros, mientras que el precio de la entrada general para visitantes es de cinco euros. La recaudación de esta exposición irá destinada a la obra social del aniversario 'Caridad Christi' y a la propia Catedral de la Encarnación. La muestra cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la colaboración del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y del Cabildo Catedralicio. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

