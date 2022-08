Deportes La feria celebrará el Torneo de Tenis Mesa el 20 de agosto miércoles 10 de agosto de 2022 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Federación Andaluza de Tenis Mesa organiza la cita con inscripciones abiertas bajo el respaldo del Patronato Municipal de Deportes El deporte tomará la Feria de Almería durante unos días donde no faltará la diversión. Gracias a las actividades deportivas que se celebrarán entre el 19 y 27 de agosto, durante los días en el que las fiestas patronales tendrán lugar, los niños y jóvenes podrán vivir jornadas únicas practicando la disciplina que más deseen. Con el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes, el Palacio de los Juegos Mediterráneo acogerá el Torneo de Tenis Mesa el 20 de agosto, desde las 9.30 hasta las 15.00 horas. Bajo la organización de la Federación Andaluza de Tenis Mesa se repartirán premios en metálico a los primeros, segundos, terceros y cuartos clasificados en la modalidad de senior federados y, también, los aficionados de esta disciplina tendrán sus trofeos desde el primero al cuarto clasificado. Las inscripciones se encuentran abiertas y se harán por escrito al e-mail: [email protected], también, se podrá consultar más información llamando al teléfono 627 712 107 y preguntando por José Ismael López. Para inscribirse la categoría senior federados tendrá que aportar 2 euros y, los aficionados, por su parte, 1 euro para poder participar en el encuentro donde el tenis mesa mostrará su potencial en la instalación almeriense. El Patronato Municipal de Deportes busca que, gracias a las diferentes actividades, los almerienses sigan practicando deporte y celebrando unas fiestas patronales en honor a la Virgen del Mar donde los hábitos saludables y deportivos están muy presentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

