Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Fiscalía de Seguridad Vial y el 061 firman su coordinación martes 13 de junio de 2023 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unos 150 sanitarios, bomberos, guardias civiles, policías locales, protección civil y 112 se dan cita en Almería para mejorar la atención a las víctimas El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, y la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía, Ceuta y Melilla presentan en Almería el protocolo de coordinación de accidentes de tráfico, en unas jornadas que se han celebrado en el auditorio de la Universidad de Almería. Estas Jornadas de Coordinación en Accidentes de Tráfico han contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, el fiscal delegado de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Carlos Rodríguez, el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Fernando Ayuso, y la directora provincial del 061, María Luz García. Unos 150 profesionales entre sanitarios, bomberos, policías locales, guardias civiles, protección civil y Emergencias 112, se han dado cita para debatir sobre las mejoras en la atención sanitaria a las víctimas directas e indirectas de los accidentes de tráfico. Belmonte ha apuntado que el objetivo de este encuentro es “debatir sobre el papel de los diferentes intervinientes en la atención a los accidentes de tráfico, analizar el protocolo de coordinación de tráfico y conocer su aplicación en la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico en la provincia de Almería”. El fiscal delegado para Andalucía de seguridad vial, Luis Carlos Rodríguez, ha trasladado a los asistentes el marco jurídico y legal actual en la gestión de los accidentes de tráfico recogido en el protocolo de coordinación ante accidentes de tráfico, donde se contemplan los distintos criterios técnicos de cada uno de los primeros intervinientes, abordando fórmulas de coordinación para mejorar la coordinación. El director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Fernando Ayuso, ha resaltado “el trabajo conjunto realizado por expertos de todos los servicios públicos y privados que intervienen en un siniestro vial para elaborar el protocolo que se presenta hoy en Almería y, en especial, el esfuerzo que está realizando el servicio de emergencias sanitarias para dar a conocer el protocolo tanto a los servicios de urgencias sanitarias como a los bomberos, guardias civiles, policías y los miembros de protección civil con la organización de jornadas en todas las provincias andaluzas en las que se da a conocer la aplicación de este protocolo desde las diferentes ópticas de los primeros intervinientes”. Las jornadas han contado con la participación de expertos de la Policía Local, de la Guardia Civil de Tráfico, de Bomberos y del servicio de emergencias sanitarias 061 de Almería y han finalizado con un ejercicio práctico de atención a múltiples víctimas, en el que han participado efectivos de los servicios implicados en la atención in situ a las víctimas de accidentes de tráfico. Coordinado por el grupo provincial de Trauma del 061, el ejercicio ha consistido en la atención a un accidente de tráfico de dos turismos que colisionan, en el que se encuentran 7 víctimas con heridas de diferente consideración. Estas personas han sido valoradas, estabilizadas y trasladadas por los equipos de emergencias sanitarias del 061 y por el servicio de urgencias de Atención Primaria del Distrito Almería y el Servicio de Trasporte de Pacientes Críticos al Hospital Universitario Torrecárdenas. Este encuentro, avalado por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de Andalucía (SEMES), ha contado con la participación del servicio de Emergencias 112, de la Guardia Civil de Tráfico, del Ayuntamiento de Almería, de la Diputación Provincial, del Distrito Sanitario Almería y de la fiscalía de Seguridad Vial de Almería. Así como con la colaboración de Transporte de pacientes críticos, de la Asociación de Rescate en Tráficos y Emergencias (ARTE), de la Asociación de Unidades Aéreas de Seguridad de Andalucía y de las empresas grúas Miguelón y Eurogaza Emergencias, entre otras. Actividad de atención a accidentes de tráfico El centro coordinador de urgencias y emergencias sanitarias del 061 en Almería ha recibido durante el año 2022 un total de 1.748 peticiones de asistencias por accidentes de tráfico, de las 15.903 recibidas en Andalucía. Esto supone que el servicio provincial del 061 ha atendido una media de 37 peticiones de asistencia por accidentes a la semana, un 15% más que en el año 2021, en que se atendían unos 31,5 casos semanales por este motivo. En el año 2022, los equipos de urgencias y emergencias del sistema sanitario público en Almería han intervenido en 800 ocasiones para atender estas solicitudes de asistencia, siendo necesaria la activación de los equipos sanitarios del 061 en 226 ocasiones, para asistir en su mayoría situaciones crítica con riesgo para la vida de estas víctimas de accidentes de tráfico. El resto de casos fueron atendidos por los equipos móviles de urgencias de atención primaria y fue precisa la movilización del helicóptero del 061 en apoyo de estos equipos para el traslado de pacientes a hospitales de referencia en 14 ocasiones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

