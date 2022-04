Economía La Fiscalía investiga cuatro accidentes laborales viernes 22 de abril de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Técnicos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta realizan 216 visitas a empresas para mejorar su seguridad La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ha analizado hoy las medidas puestas en marcha para mejorar la seguridad y salud en la provincia durante el primer trimestre del año 2022, así como las estadísticas y causas de los accidentes de trabajo ocurridos en 2021 y en los meses de enero y febrero de 2022. Entre las actuaciones, destacan las 216 visitas a empresas realizadas por el equipo de técnicos habilitados del Centro de Prevención almeriense para realizar comprobaciones de condiciones materiales de los centros de trabajo. La comisión está compuesta por la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y representantes de UGT, CC. OO., Asempal-CEA, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía y la Delegación Territorial de Salud y Familias. Según se ha informado en la comisión, en el primer trimestre de 2022 han sido 216 las visitas realizadas por el equipo de técnicos habilitados a empresas de la provincia, que hasta el momento ha conseguido que se solucionen deficiencias en materia de seguridad y salud laboral en 67 empresas, aunque han tenido que remitir a la Inspección 5 informes por incumplimiento de los requerimientos realizados. Durante la reunión, se ha dado cuenta también a los miembros de la comisión de otras actuaciones del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como la investigación de 18 accidentes de trabajo en el primer trimestre de 2022 (11 por accidentes leves y 7 por siniestros graves o muy graves), y el envío a la Fiscalía de cuatro informes de accidentes. También se han emitido 19 informes sobre pluses de peligrosidad y penosidad en el primer trimestre. Además, en el área de vigilancia de la salud, se han realizado 404 reconocimientos médicos y emitido 253 informes de reconocimientos generales y de valoración de trabajadores de especialidad sensibilidad, adaptación de puesto de trabajo y protección de la maternidad. El Centro desarrolla actividades de formación y divulgación sobre la prevención, entre las que destacan acciones de concienciación en cultura preventiva como la campaña ‘Aprende a crecer con seguridad’, en la que han participado 230 escolares de 5º y 6º de Primaria de diez colegios de la provincia entre el 21 de marzo y el 1 de abril de este año. En el área de formación, se han realizado las jornadas sobre utilización de los sistemas SIG en el estudio de la siniestralidad laboral y otra sobre evaluación de riesgos psicosociales en el ámbito de las empresas hortofrutícolas. La comisión también ha abordado la colaboración del Centro de Prevención con la Inspección de Trabajo en la campaña de prevención de accidentes relacionados con maquinaria agrícola y con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la campaña formativa ‘Tu vida, sin vuelcos’, con dos jornadas que tendrán lugar en mayo en Huércal-Overa y Vélez-Rubio. III Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha explicado a los miembros de la comisión provincial que se ha iniciado el III Plan de Actuación 2022-2023 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, “la hoja de ruta de la Consejería de Empleo para reforzar la protección de trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de sus profesiones, que es fruto del diálogo y el acuerdo con los principales agentes sociales y económicos de Andalucía”. Este Plan, además de responder a las carencias estructurales en materia de seguridad y salud laboral, recoge los riesgos derivados de la Covid-19 y de los planteados por los nuevos modelos de producción y servicios. Para hacer estas actualizaciones ha sido clave la evaluación del plan anterior (que se ejecutó de 2019 a 2021) y que alcanzó un 80% de ejecución, un logro teniendo en cuenta el contexto de pandemia. El III Plan de Actuación está dotado con 17,7 millones de euros y recoge 91 acciones que tienen como principales objetivos potenciar la cultura de la seguridad y salud laboral en todos los niveles de la sociedad, prestar una especial atención a los riesgos de sectores con mayor incidencia en el número de accidentes y enfermedades profesionales y apoyar a las empresas en sus inversiones para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva. Accidentes laborales en 2021 La población afiliada en 2021 fue de 277.315 trabajadores, 10.891 más en comparación con el año anterior. Los accidentes con baja en 2021 fueron 7.785, un 4,7% más que en 2020. Subieron los siniestros leves un 4,8%, pasando de 7.358 a 7.717, y también los mortales, 14, tres más que en el año previo (alza del 27,3%). Sin embargo, los accidentes graves bajaron de 63 a 54, un 14,3% menos. En cuanto a las causas de los accidentes laborales mortales en 2021, uno se produjo por contacto con corriente eléctrica, fuego o sustancias peligrosas; otro por choque o golpe contra un objeto en movimiento; otro por contacto con agente material cortante, punzante o duro; dos por atrapamiento; tres por golpe de trabajador en movimiento contra un objeto inmóvil; seis por infarto, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas y uno tuvo lugar in itinere. Por sectores, la siniestralidad laboral ha descendido en todas las actividades, salvo los servicios. Así, ha bajado un 0,23% en la agricultura (de 1.310 accidentes en 2020 a 1.307 en 2021), un 1,9% en la construcción (de 1.006 siniestros en 2020 a 987 el año pasado) y un 6,1% en la industria (de 772 a 725 accidentes). El sector servicios, donde más aumentó la afiliación, registró un alza del 9,7% en el número de accidentes, pasando de 4.344 a 4.766 en 2021. Evolución de la siniestralidad en los dos primeros meses de 2022 En los dos primeros meses de este año, el número de trabajadores afiliados es de 293.923, 9.375 más que en el mismo período de 2021. Se han registrado 1.325 accidentes con baja, un 2,4% menos que en el mismo período del año pasado (1.358). Los siniestros leves han descendido un 2,9% (de 1.352 a 1.313), mientras que los graves han pasado de 5 a 9 y los mortales de 1 a 3, producidos por choque o golpe contra un objeto en movimiento. El análisis de siniestralidad por sectores en enero y febrero de 2022 apunta a un descenso del 34,7% en agricultura (de 259 a 170), pero ha subido el número de accidentes en el resto de sectores: un 0,8% en los servicios (de 869 se ha pasado a 876), un 7,9% en construcción (ascienden de 139 a 150) y un 41,7% en industria (con 91 accidentes en los dos primeros meses de 2021 y 129 en el mismo período de 2022).

