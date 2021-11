Sucesos La Guardia Civil auxilia a un senderista herido en Huécija miércoles 03 de noviembre de 2021 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El accidentado tenía un desgarro muscular en la pierna que le impedía moverse. La Guardia Civil de Almería en colaboración con Bomberos del Poniente y de Canjáyar, auxilian a una persona de 43 años, que se encontraba en la zona conocida como “Barranco de los infiernos”, una zona de muy difícil acceso en término municipal de Huécija (Almería). La Guardia Civil tiene conocimiento de que un senderista ha sufrido un accidente y ha quedado inmóvil en una zona de muy difícil acceso, sufriendo un fuerte desgarro muscular en una de sus piernas impidiendo que pueda desplazarse, estando acompañado por otra persona. Los Agentes se desplazan al lugar a la mayor brevedad posible y comprueban que es prácticamente imposible acceder al lugar, una zona montañosa con firme resbaladizo debido a las lluvias de los últimos días por las que la Aemet (Agencia estatal de meteorología) había emitido una alerta amarilla por lluvias y viento. Establecen un puesto de mando en un lugar de peregrinación conocido como “Cerro de la Cruz” hasta que se halla una nueva ruta de acceso para llegar al accidentado y su acompañante. Esta ruta les permite contactar con las víctimas y facilitarles ropa de abrigo, quedando efectivos de Bomberos del Poniente acompañándoles hasta que a la mañana siguiente se diseña un dispositivo de extracción que finalmente da resultado positivo tras estabilizar al herido. La Comandancia de la Guardia Civil de Almería facilita estos consejos para evitar accidentes: Planifica tu actividad con información adecuada (mapas, libros, reseñas, etc…)

Procura conocer con antelación el medio en que te vas a mover. Si es la primera vez que lo haces contrata un guía o hazte acompañar por alguien más experto.

Procura no ir solo a la montaña. El grupo mínimo aconsejable es de tres componentes. En caso de accidente mientras uno acompaña al accidentado el otro va a buscar ayuda.

No empieces la actividad tarde y planifica el horario con un margen de seguridad adecuado al más lento del grupo.

Deja dicho dónde vas y los detalles de tu actividad a alguien cercano

Infórmate de la predicción meteorológica

Asegúrate de que llevas un equipo adecuado a la actividad que realizas y procura mantenerlo siempre en buenas condiciones.

No sobrestimes tus posibilidades. Elige una actividad acorde con tu nivel físico y técnico.

Fedérate en alguno de los clubes de montaña en los que obtendrás conocimientos sobre cómo moverte en el medio y técnicas para aumentar tu seguridad.

Obtén conocimientos en primeros auxilios.

Si tu estado anímico no es el más adecuado o no estás predispuesto, no emprendas actividades de cierta complejidad técnica.

Mantén la preparación física adecuada.

Incluye siempre en tu equipo una linterna, impermeable, un chaleco reflectante y manta térmica, aunque esté anunciado buen tiempo y no tengas previsto finalizar de noche.

Lleva teléfono móvil y comprueba que la batería está totalmente cargada antes de iniciar la actividad. Si tienes licencia puedes llevar también una emisora conectada a la red REMER (146,175 Mhzs) en la que funcionan la mayor parte de los refugios de montaña. Si a pesar de todos estos consejos, finalmente se produce un accidente, es importante cuando se da aviso al Grupo de Rescate comunicar los siguientes datos: ¿Qué ha ocurrido?

¿Cuándo ha ocurrido?

¿Dónde ha ocurrido?

Estado en que se encuentra la victima

Localización lo más exacta posible del lugar.

Meteorología de la zona.

Personal disponible para ayudar al Grupo de Rescate.

Material de que se dispone.

Facilita todos los teléfonos del personal que se encuentra con la víctima para contactar.

Resguarda a la víctima y proporciónale los primeros auxilios.

Si se va a hacer uso del helicóptero, limpia la zona de objetos que puedan salir volando y engancharse al rotor, el material que llevamos con nosotros, bien sean esquíes, bastones, cuerdas, mochilas, etc… debe de estar en todo momento a nuestro alcance, sujeto y ordenado.

