Sucesos La Guardia Civil auxilia a una persona de avanzada edad desorientada y deshidratada en Canjayar miércoles 07 de julio de 2021 , 11:34h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La víctima, de 84 años de edad, salió a caminar con su hermano al que perdió de vista en un descuido, quedando desorientado y aislado en el campo.



Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, auxilian a una persona de avanzada edad que se desorientó cuando caminaba junto a su hermano en término municipal de Canjayar.



Sobre las 12:10 horas se recibe aviso en el Centro Operativo de Comunicaciones (062) alertando de la desaparición de una persona de 84 años de edad en Canjayar.



La víctima caminaba por una zona rural junto a su hermano, quien al llegar al vehículo en el que se habían trasladado al lugar, se percató de que no venía tras él.



Movilizada la patrulla más cercana, realizan rápidas batidas por la zona. Dada la avanzada edad de la víctima y las altas temperaturas, superiores a los 36 grados, los agentes de la Guardia Civil peinan con urgencia toda la zona.



Sobre las 14:00 horas los agentes localizan a la víctima tumbada en el suelo, desorientada y con síntomas de deshidratación, procediendo a hidratarla y trasladarla hasta la ambulancia para su traslado al centro de salud.



Gracias a la rápida actuación de los agentes, la víctima pudo ser localizada, evitándole graves consecuencias al encontrarse con dificultad para caminar, desorientada, sin agua y con las altas temperaturas que se dieron en la zona.



