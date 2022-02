Sucesos La Guardia Civil desarrolla en estos momento una operación antidroga en Almería lunes 21 de febrero de 2022 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está realizando registros también en otras dos provincias Fuentes de la Subdeelgación del Gobierno en Almería han informado que la Guardia Civil desarrolla en estos momentos en Almería, Málaga y Murcia una operación antidroga con varias decenas de detenidos y la incautación de varias toneladas de hachís, armas, dinero, documentación y joyas. Continúan los registros. (HABRÁ AMPLIACIÓN) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

