Sucesos La Guardia Civil interviene un cultivo indoor de marihuana con 177 plantas en Roquetas de Mar lunes 13 de septiembre de 2021 , 13:05h

Además se neutralizan ocho enganches ilegales a la red eléctrica y siete a la red hídrica.



La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Casaplan IV”, procede a la intervención de un cultivo con 177 plantas de marihuana y al descubrimiento de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico e hídrico en Roquetas de Mar (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia.



La Guardia Civil inicia esta investigación con motivo de la toma de posesión de una vivienda deshabitada por la entidad propietaria a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de Roquetas de Mar.



En la inspección de la vivienda los agentes localizan gran cantidad de útiles y enseres de los empleados en los cultivos indoor de marihuana, así como bidones de agua de gran capacidad, mangueras y tubos de riego, maceteros y fertilizantes.



Los agentes observan como una de las habitaciones se encuentra bloqueada con un enrejado que tras ser retirado permite el acceso a un cultivo de marihuana indoor con 177 plantas de más de un metro de altura.



Los agentes observan como para abastecer la compleja instalación eléctrica usada para maximizar el rendimiento del cultivo existen enganches ilegales a la red eléctrica e hídrica.



Una vez presentes los técnicos de las respectivas compañías de suministro, se neutralizan 8 enganches a la red eléctrica y 7 a la red hídrica.



Durante la correspondiente entrada y registro, los agentes incautan más de 177 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva), 14 balastros, 13 lámparas, 13 reflectores, 2 equipos de aire, 3 cuadros eléctricos, ventiladores, extractores y filtros y una báscula de precisión.



Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Roquetas de Mar (Almería), la investigación continúa abierta en lo relativo al responsable del cultivo.

