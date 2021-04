Sucesos La Guardia Civil interviene una tableta de hachís en Vícar lunes 05 de abril de 2021 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El detenido intentó abandonar el lugar en un vehículo en el que aguardaban dos personas, una de ellas un menor de tres años de edad.





La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación desarrollada en la barriada de San Nicolás, término municipal de La Mojonera (Almería), detiene a una persona por delito contra la salud pública e interviene una tableta de hachís.



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, en materia de seguridad ciudadana y con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.



Agentes de la Guardia Civil, en servicio de seguridad ciudadana, observan como una persona al percatarse de su llegada exhibe una conducta nerviosa y huidiza que les hace sospechar.



Realizan un breve seguimiento de esta persona observando como manteniendo en todo momento su actitud, intenta abandonar el lugar visiblemente alterado en un vehículo que es interceptado por la patrulla.



Los agentes observan como en el interior del vehículo aguardaban dos personas, una de ellas un menor de unos tres años de edad, por lo que de forma discreta proceden a la identificación de esta persona, localizando en un bolso de mano una pastilla de hachís envasada y preparada para su venta.



Una vez en dependencias policiales los agentes instruyen las correspondientes diligencias pesando la sustancia intervenida que asciende a 100 gramos.



Finalmente, como resultado de esta actuación desarrollada en la barriada de San Nicolás, término municipal de La Mojonera (Almería), detiene a una persona por delito contra la salud pública e interviene una tableta de hachís de 100 gramos de peso.



