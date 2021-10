Sucesos La Guardia Civil intervine en Garrucha un cultivo indoor de marihuana martes 19 de octubre de 2021 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La vivienda localizada en centro del municipio se encuentra ocupada y enganchada ilícitamente a la red de fluido eléctrico e hídrico



En la denominada operación “MOSCOBASAN”, la Guardia Civil de Almería ha intervenido una plantación de marihuana (Cannabis sativa) y detenido a un varón de 43 años en el municipio almeriense de Garrucha.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería.



La operación se inició a principios del pasado mes cuando la Guardia Civil de Almería tiene conocimiento a través de los servicios propios de investigación e inteligencia básica de la existencia de una plantación indoor en una vivienda del municipio de Garrucha (Almería).



Se organiza por parte de la Guardia Civil de Almería un dispositivo para llevar a cabo la correspondiente inspección y registro, incautando un total de 86 plantas de marihuana (Cannabis Sativa) 10 reflectores, un foco, 21 balastros, 10 lámparas, filtros de aire, 3 magneto térmicos, un aparato de aa/cc además de una bicicleta eléctrica, un machete de grandes dimensiones además del material necesario para optimizar el cultivo. De igual manera se neutraliza un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico y otro a la red hídrica.



Tanto las diligencias instruidas como el detenido y la droga se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Vera (Almería).

