La Guardia Civil presume de sus éxitos contra la marihuana en Almería

El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha presidido hoy en Almería los actos centrales que la Guardia Civil ha celebrado en la Comandancia en honor a la Patrona del Cuerpo, la Virgen del Pilar. Un solemne acto castrense que ha contado con la asistencia de más de 700 personas y que ha servido para imponer condecoraciones a miembros destacados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía Antidroga, visibilizando así el trabajo conjunto que se realiza por parte de todos aquellos que velan por la seguridad en la provincia de Almería. En su intervención, Martín Fernández, ha alabado la labor de “cada uno de los guardias civiles de Almería” en su desempeño diario, “siempre al servicio de la ciudadanía con la mayor calidad”. “Su dedicación es callada y prudente, sin la búsqueda de cualquier satisfacción o de reconocimiento que no sea el del deber cumplido”, ha dicho, para destacar que “la profesionalidad de nuestros guardias civiles a la hora de perseguir los delitos, su atención para prestar auxilio ante cualquier peligro y la generosidad que muestra en la colaboración con el resto de instituciones, debe contar con nuestro máximo reconocimiento”. En su intervención, el subdelegado del Gobierno ha alabado las “medidas de acción positiva” que tienen el objetivo de alcanzar al menos el 40 por ciento de mujeres en las promociones de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes del año 2030. En la actualidad, más de un centenar de mujeres forman parte del Cuerpo en la provincia. Por otra parte, José María Martín ha destacado la creación, el pasado mes de abril, de los equipos VioGén de la Guardia Civil, que se unirán a la EMUME (Especialistas Mujer Menor) para mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista. En Almería, la Guardia Civil protege al 68% de las mujeres que han denunciado maltrato y que están incorporadas al sistema VioGén. Rápido esclarecimiento de casos “Os agradezco vuestra lealtad, vuestra dedicación para que el trabajo que hacéis se refleje, a diario, en la seguridad y protección de todos nosotros y nosotras. Debéis saber que contáis con mi más firme compromiso de leal colaboración, siempre en beneficio de esta provincia y de sus ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado el subdelegado durante su intervención. En este sentido, Martín Fernández se ha referido, por ejemplo, al rápido esclarecimiento de delitos sexuales que causaron gran alarma social cometidos meses atrás en Pulpí y Roquetas de Mar, en la resolución de distintos casos relacionados con las mafias que trafican con personas, con el narcotráfico o su lucha contra la cibercriminalidad, que ha aumentado de forma exponencial en los últimos cinco años. El subdelegado también se ha comprometido a trabajar “sin descanso” para que a los 1.700 agentes que integran la Guardia Civil en Almería se sumen aquellos que restan para completar, en su totalidad, el catálogo de puestos de trabajo. Sin duda, a ello contribuirá, la nueva oferta de empleo público aprobada el pasado mes de mayo, con más de 2.000 plazas a Guardia Civil, que se suman a las 8.550 convocadas entre 2018 y 2021, así como la decisión del Ministerio del Interior de incluir a la provincia de Almería en el Plan especial de Seguridad de lucha contra el narcotráfico, que posibilitará, entre otras cosas, un refuerzo total las plantillas, ha señalado Martín Fernández. Plantaciones de cáñamo Por su parte, el coronel Jorge Montero Llácer ha resaltado el “gran esfuerzo” que se hizo el año pasado, en coordinación con la Fiscalía Antidroga, para atajar el desvío de cultivo industrial de cáñamo hacia el tráfico de estupefacientes, llegándose a desmantelar 25 plantaciones que sumaban más de medio millón de plantas. Además, se desmantelaron más de 100 plantaciones indoor, con 400 enganches ilegales, sumando un total de 169 investigados o detenidos por estos delitos. “A fecha de hoy, la situación de las plantaciones de cáñamo se ha normalizado y seguimos centrando nuestros esfuerzos en las plantaciones de menor tamaño. Este impulso benéfica la seguridad global en la provincia por la peligrosidad de las organizaciones que promueven estas actividades”, ha destacado el coronel Montero Llácer. El jefe de la Comandancia en Almería también se ha referido en su discurso a la Estrategia 2030 de la Guardia Civil y, en este sentido, ha señalado que, a lo largo del último año, se han cuidado especialmente las relaciones con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Policías locales) y con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Brigada de La Legión. Una buena relación que también se ha fomentado con la Fiscalía Antidroga, que también ha sido reconocida en el acto de esta mañana.

