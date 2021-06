Capital La Hermandad de Pasión gana el concurso de Exorno de los Altares domingo 06 de junio de 2021 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez acompaña al jurado, que ha decidido otorgar el segundo premio a la Hermandad del Prendimiento



La Plaza de la Catedral se ha adornado con bellos altares elaborados con esmero por las hermandades y cofradías, a los que se han sumado otros en diferentes puntos del centro histórico para conmemorar la celebración del Corpus Christi. Es el concurso del Exorno de los Altares, en el que finalmente han participado ocho hermandades, y a las que se ha sumado fuera de concurso, la Hermandad de la Santa Cena, dentro de la Iglesia de San Pedro.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha acompañado durante al recorrido al jurado del concurso, compuesto por Raquel Criado, José Alfredo Felices y José María Sánchez, y ha afirmado que “desde el Ayuntamiento estamos recuperando tradiciones que dan vida a las hermandades y a la ciudad, y al igual que hemos hecho con las Cruces de Mayo, hoy celebramos el concurso del Exorno de los Altares, donde cada año participan más hermandades, Felicidades a todas por su esfuerzo y calidad de los altares”.



El jurado ha decidido conceder el primer premio a la Hermandad de Pasión, que ha puesto su altar delante de la Casa Sacerdotal. El grupo joven de la hermandad ha creado un montaje de gran calidad artística y dificultad. Reciben un premio de 600 euros. Tres de los autores, Alejandro Fernández, José Miguel Clemente y Antonio Jesús Céspedes se mostraban exultantes por el premio. “Ha supuesto mucho esfuerzo con la dificultad añadida de la lluvia de anoche, que nos retrasó el trabajo. El galardón reconoce todo el trabajo que lleva detrás”. El segundo premio es para la Hermandad del Prendimiento, con 300 euros, que ha destacado por la elegancia en su conjunto del altar instalado delante del Palacio Episcopal.



Además ha habido cinco accésits, con 150 euros cada uno, para la Hermandad de las Angustias, en la fachada entre la puerta principal; Hermandad de la Macarena, en la calle Eduardo Pérez, que da acceso a la Catedral; Hermandad del Rosario del Mar, en la fachada entre la puerta principal y torre campanario; Hermandad de la Soledad, en la fachada lateral de la Iglesia Santiago Apóstol; y la Hermandad del Santo Sepulcro, en la Puerta de los Perdones de la Iglesia de San Pedro.



El jurado también ha querido hacer un reconocimiento a la belleza de la alfombra de sal en la Plaza de la Catedral creada por la Hermandad del Rocío, aunque no ha podido ser valorada puesto que no cumplía con los elementos exigidos en las bases del concurso. De todas formas, el Área de Promoción ha tomado nota para el año que viene y estudiará que las bases se amplíen a alfombras y altares.

