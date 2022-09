Capital La Inteligencia Artificial llega a la gestión integral de la movilidad de la capital sábado 03 de septiembre de 2022 , 20:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’, cofinanciada con fondos europeos Next Generation, se enmarca dentro de planificación estratégica para desarrollar la gestión inteligente de la movilidad El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la empresa ‘Alumbrados Viarios, S.A.’, el proyecto de suministro, instalación, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de las actuaciones de gestión inteligente y sostenible del tráfico y la movilidad, con una inversión total de 4.477.546,354 euros. Se trata de uno de los cuatro proyectos que, en el marco de la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’, el Consistorio presentaba a la convocatoria de fondos Next Generation (fondos europeos), “para seguir mejorando y modernizando la ciudad y que apuestan por la digitalización y la movilidad sostenible”, ha recordado la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca. Proyecto que viene a sumarse a las otras tres actuaciones que, dentro de la línea dirigida a la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, han obtenido también fondos europeos para su ejecución: la construcción de un aparcamiento disuasorio en la calle Antonio Vico; la remodelación y mejora de la calle Marcos, y las obras correspondientes al acceso peatonal al monumento del Sagrado Corazón. El importe total de todas estas actuaciones, cofinanciadas, se cifra en casi diez millones de euros. Movilidad inteligente García Lorca ha insistido en que “la movilidad urbana se ha convertido en una de las prioridades de todas las ciudades, de ahí que el Ayuntamiento de Almería presentara un conjunto de actuaciones para desarrollar la gestión inteligente de la movilidad con el impulso de la digitalización para planificación, gestión y evaluación municipales”. El proyecto de ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’ que conlleva el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la gestión inteligente y sostenible del tráfico y la movilidad de forma integrada, a través de la implementación de sensores conectados con una plataforma ‘Smart’, permitirá el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones. En este sentido, en el marco de la planificación estratégica en la que viene trabajando el Ayuntamiento de Almería, la concejala responsable del Área de Seguridad y Movilidad califica de “macroproyecto” en materia de movilidad la ‘Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility’, iniciativa con el que se tratará de aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito del desarrollo de la movilidad y calidad del aire, “integrando y enlazando todos los aspectos que tengan que ver con la movilidad de la ciudad, permitiendo modelizar los hábitos de transporte no solo a nivel de vehículos, sino disponiendo de datos del uso de bicicletas, patinetes, transporte público e, incluso, hábitos de movilidad a pie. Todo ello permitirá obtener información que facilite la toma de decisiones para lograr una mejora sustancial tanto en la Calidad del Aire como en la propia gestión de la movilidad”, ha explicado. Actuaciones • Suministro, instalación y configuración de los elementos y procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de guiado de aparcamiento para estacionamiento de la zona regulada y en los parkings subterráneos. • Estado de ocupación mediante sensores de detección de plaza de las 2.444 plazas de estacionamiento de la zona regulada, conociendo hora de entrada/salida de cada vehículo, tiempo de estancia, estadísticas del uso de plazas y alertas disponibles en aplicaciones de vigilancia y control. • La ocupación en tiempo real de los 10 aparcamientos municipales subterráneos de rotación para poder indicar el número de plazas libres en 12 paneles de mensaje variable desplegados por la ciudad y en la APP móvil. • Suministro, instalación y configuración de un sistema de sensores de captación de direcciones MAC, dispositivos Bluetooth, Wi-Fi y Bluetooth Low Energy para medir los tiempos de recorrido y la generación de matrices origen-destino obteniendo de esta forma información de valor añadido para su posterior procesamiento en el Centro de Control de Tráfico mediante 40 sensores bluetooth y wifi y 50 cámaras asociadas al sistema centralizado de gestión inteligente y sostenible del tráfico para su posterior procesamiento de la lectura de matrícula. • Monitorización y control de la calidad del aire mediante el despliegue en el Término Municipal de 5 estaciones y 25 miniestaciones ambientales. Dichas estaciones y miniestaciones medirán además datos de ruido y condiciones climatológicas como pueden ser: Tª, humedad, velocidad y dirección del viento, etc. • Sistema centralizado de tratamiento de imágenes mediante inteligencia artificial que permita el reconocimiento, entre otros, de peatones, bicicletas, patinetes, motos, coches, furgonetas, camiones, autobuses, etc., incluyendo eventos e incidencias para 164 cámaras, aunque estará dimensionado para poder incluir un total de 200 cámaras. • Instalación de una plataforma integral de analítica avanzada a la que se deberán volcar todos los datos y permita optimizar la movilidad mediante el uso de estrategias. A nivel de plataforma, además de lo descrito en los apartados anteriores, deberá incluir el estado de ocupación de las 300 plazas de estacionamiento en Zonas de Carga y Descarga, hora de entrada de cada vehículo, tiempo de estancia, estadísticas del uso de plazas y alertas disponibles en aplicaciones de vigilancia y control y/o de usuario. • Creación de una APP Web y una APP para la gestión del sistema y los diferentes servicios a los usuarios respectivamente. Además se incluyen las comunicaciones entre los sensores y la plataforma software. • Se aprovechará el espacio existente junto al actual Centro de Control de Tráfico, con objeto de mejorar la eficacia de la gestión y optimizar la explotación de la información proveniente de los diferentes sistemas de recogida de información creando un Centro de Control de Monitorización de la Movilidad y la Gestión de Calidad del Aire. La propia gestión del sistema incluye la resolución de incidencias y el mantenimiento de los elementos. “En resumen, se trata de implantar un sistema completo de modelización del tráfico, guiado de aparcamiento y calidad del aire en la ciudad, basados en las sensorización, con todo el equipamiento necesario a instalar, junto con el hardware y software preciso para tratar los datos recibidos y presentarlos en el centro de control proyectado”, concluye María del Mar García Lorca. El contrato tendrá una duración de 23 meses y 15 día, contados desde el 1 de enero de 2023. No obstante, habrá distintos plazos para su ejecución. Desde el 1 de enero hasta el 1 de junio de 2023 será el plazo de suministro e instalación; antes del 15 de diciembre de 2023 será el plazo para la puesta en funcionamiento del sistema; y desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 15 de diciembre de 2024, el de mantenimiento y gestión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 