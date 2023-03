Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Nosotros Ampliar La Inteligencia Artificial llega a Noticias de Almería Escucha la noticia 14 años después de iniciar su andadura en línea, se convierte en el primer medio local que integra OpenAI en su herramienta de edición. La Inteligencia Artificial (IA, o AI en su versión en inglés) ya ha llegado a Noticias de Almería, el periódico digital de referencia en la provincia, y lo ha hecho para mejorar el servicio que hace 14 años comenzó a prestar. La IA ha sido integrada en el CMS del propio editor de Cibeles.net con el que este medio viene trabajando desde sus inicios, una startup puntera en el sector liderada por su CEO, Joaquín Abad, y que con la incorporación de la API de OpenAI pone en manos de sus clientes una herramienta tremendamente útil para los profesionales, lo que redunda en beneficios para los lectores. ¿Pero qué hace la IA en noticiasdealmeria.com? La IA es un asistente para nuestros periodistas que facilita algunas tareas. Por ejemplo, intentaremos no tener erratas gracias a su corrector automático, así que esperamos dejar atrás que falte una letra o sobren otras, que se nos olviden algunas mayúsculas o algunas tildes, juntar unas palabras o separar otras... Si en algo se parace la Inteligencia Artificial a la humana, es en que ninguna es infalible, así que andaremos con ojo. Si los lectores seguramente agradecerán eso, también les gustará saber que en muchos casos añadiremos resúmenes de las noticias si son demasiado extensas, y que ese resumen lo hará la inteligencia artificial por nosotros. Del mismo modo, las etiquetas o tags que añadimos a las informaciones también las generará de modo automático el asistente de redacción, así como las metaetiquetas del title, description y keywords, como herramientas SEO que la IA se encarga de enviar a los buscadores. Y algunos titulares también los hará la IA aunque la noticia la haya redactado un periodista. En este caso, ajustará el titular a un tamaño adecuado, captando la esencia de la noticia. Todo esto será siempre supervisado por nuestros periodistas, que seguirán haciendo su trabajo: buscar noticias y escribirlas, contar historias. Pero dispondrán de estas herramientas para ayudarles a ser más efectivos. La IA no puede sustituir a los periodistas —¡afortunadamente!—, pero sí nos ayuda a hacer las cosas mejor, o eso esperamos. Trabajamos en una integración Beta, por lo que aún nos falta cierto rodaje, por lo que desde ya pedimos disculpas a los lectores si todo no es tan positivo como les estamos explicando. VANGUARDIA En estos momentos Cibeles.net utiliza la última versión de OpenAI, la Inteligencia Artificial que mueve el famoso ChatGPT y que ha abierto el camino al que se están sumando Google con Bard, Microsoft con Bing, e incluso Meta para su integración en WhatsApp. Ahora mismo, es OpenAI quien lleva la delantera, y lo que ha hecho Cibeles.net es recrearla como una utilidad para los periodistas dentro de su editor, pero que también la integra a quienes trabajen con ellos desde WordPress. Noticias de Almería ya tuvo una aplicación para iPhone y también para Android. Posteriormente, fue uno de los primeros en adoptar versiones amigables para móviles, expandirse en las redes sociales y tener servicios de Telegram o WhatsApp. Ahora también destacamos por nuestra IA. Esperamos que nuestros lectores tengan una mejor experiencia. Gracias por estos 14 años. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 5 ( 3 votos) Noticias relacionadas La FITUR tecnológica Endesa ha invertido 6 millones de euros en las redes de Almería