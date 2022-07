Economía Ampliar La Junta apoya con 91.205 euros a una empresa almeriense de diseño de oficinas viernes 08 de julio de 2022 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El incentivo apoya una inversión superior a 246.000 euros y la creación y mantenimiento de 8 empleos La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha aprobado en la última comisión de valoración provincial un incentivo de 91.205 euros para el desarrollo de un proyecto que mejorará la competitividad de una empresa almeriense del sector del mobiliario de oficinas. La ayuda, concedida por la Agencia IDEA y cofinanciada con FEDER, respalda una inversión empresarial de 246.500 euros y se enmarca en el Programa de Subvenciones destinadas al Desarrollo industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo en Andalucía. El proyecto incentivado consiste en la mecanización del sistema productivo de la empresa, afincada en Huércal de Almería y dedicada al diseño, fabricación e instalación de mamparas para oficinas. Esta iniciativa permitirá mejorar su competitividad y conlleva el mantenimiento de cuatro empleos y la creación de otros cuatro nuevos puestos de trabajo. La Orden para la concesión de subvenciones para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo 2017-2020 tiene como objetivo favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y el crecimiento de empresas generadoras de empleo y el impulso de la innovación productiva. Este programa se desarrolla en el marco de la Subvención Global Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Casi 31 millones para empresas de Almería La Consejería dirigida por Rogelio Velasco ha aprobado incentivar con 30,86 millones de euros la puesta en marcha de 200 proyectos de empresas almerienses a través del Programa para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital y la Creación de Empleo. Estos proyectos comprometen una inversión subvencionable de 86,67 millones de euros, la creación de 166 empleos y el mantenimiento de 1.447. El 72,8% de las ayudas aprobadas se ha destinado a la mejora de la competitividad del tejido empresarial, concretamente a la puesta en marcha de 67 proyectos que movilizan una inversión de 66,63 millones de euros, la creación de 114 empleos y el mantenimiento de otros 1.348. El resto del incentivo se reparte entre proyectos de creación de actividad económica (6,51 millones de euros para 18 proyectos, que presentan una inversión de 16,28 millones de euros, la creación de 52 empleos y el mantenimiento de 99), proyectos de transformación digital de las pymes (1,74 millones para el desarrollo de 100 proyectos que comprometen una inversión de 3,49 millones de euros) y proyectos de servicios avanzados (15 proyectos para los que se han aprobado incentivos por valor de 127.327euros, que conllevan una inversión superior a 259.600 euros). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

