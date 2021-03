Capital La Junta de Gobierno Local aprueba el presupuesto para 2021: 204,6 millones de euros lunes 15 de marzo de 2021 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con un incremento de más del 1,1% respecto al año pasado, el Equipo de Gobierno aspira al “máximo consenso” para unas cuentas que hagan frente a las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia





La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021, con un gasto en el consolidado que asciende a 204.679.597,9 euros, lo que supone un incremento del 1,1% (2,2 millones más) respecto al ejercicio 2020. El proyecto de Presupuesto General Consolidado comprende el del Ayuntamiento de Almería, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales.



Tras su aprobación en el seno de la Junta de Gobierno Local, el documento será ahora dictaminado en la comisión plenaria de Economía, convocada para el próximo miércoles, y elevado al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, previsiblemente la próxima semana.



Desgranadas las líneas básicas de este presupuesto por el alcalde, el pasado viernes, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería, Juan José Alonso, ha incidido en que el de 2021 es un presupuesto “social e inversor”, condicionado por la situación de la pandemia de la COVID-19, con el que el Ayuntamiento pretende hacer frente a la “realidad” económica y social que tiene la ciudad por delante “atendiendo a quien más lo necesita y dirigido a reactivar la economía”.



Haciendo hincapié en su carácter “social” y alejado de “tintes ideológicos”, Alonso espera de los grupos de la oposición “responsabilidad” en apoyo a estas cuentas que, concretadas en cifras, totaliza en el caso del Presupuesto específico del Ayuntamiento de Almería la cantidad de 193.661.329,30 euros, lo que supone un incremento de 1.258.698 euros respecto del presupuesto de 2020, es decir, un 0,65 %.



El concejal de Economía ha recalcado que las actuaciones de protección y promoción social “superan los 30 millones de euros”, lo que supone el 15,50% del presupuesto del Ayuntamiento. Unos recursos que se distribuirán entre Servicios Sociales, Promoción Social, Atención a Personas Mayores, Mujer, Infancia y Políticas de Empleo.



Como documento “vivo” abierto a modificaciones que den cabida a fondos procedentes de otras administraciones, autonómicas, estatales y europeas, el presupuesto además apuesta por la inversión como “herramienta” para la dinamización económica y la creación de empleo, en su caso para la ejecución de proyectos dirigidos a consolidar el modelo de ciudad, con especial atención al Casco Histórico, a la mejora de los barrios, la creación de nuevas infraestructuras culturales y deportivas, y a la atención del gran patrimonio verde.



En el montante total del presupuesto se incluye también el presupuesto de organismos autónomos, como el de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que asciende a 9.289.172,38 euros, un 33,67% más que el año pasado (6.949.444,87 euros); de la Empresa Municipal de la Vivienda, elevado a la cifra de 10.899.543 euros, o el Patronato Municipal de Deportes, que contará con un Presupuesto de 4.600.000 euros.

