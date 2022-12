Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Junta dice que Sánchez acierta cuando rectifica

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 13:08h

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, se refirió a la rebaja del IVA de los productos básicos anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordó que "las Comunidades Autónomas financian el 50% de las medidas que toma el Gobierno Central, porque el IVA es el 50 % del impuesto al territorio".

Carolina España ha señalado que "el Gobierno central tiene la obligación de apoyarse en las Comunidades Autónomas en los asuntos que les afectan" y que, en este sentido, "lo correcto y lícito hubiera sido que el Gobierno convocara a la Dirección de Política Fiscal y Financiera para resolver el asunto interno, vayamos todos juntos".

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía también ha recordado que el Gobierno andaluz reclama desde marzo la rebaja del IVA en los productos básicos. "No tiene sentido esperar tanto a que estas medidas reduzcan la presión inflacionaria sobre los ciudadanos después de recaudar 33.000 millones de euros más de lo presupuestado. Mucha gente en España se habría beneficiado si hubiéramos escuchado antes", dijo la consultora.

Carolina España ha insistido: “Seguimos convocando comités de Política Fiscal y Financiera porque tenemos muchos asuntos que tratar. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede seguir tomando decisiones unilaterales que afecten a cuestiones de fiscalidad autonómica, financiación autonómica, MRR y fondos europeos, etc. decisión".

Por lo tanto, aprovecha para recordar que debe haber una reunión anual del Sector de Planificación de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde se debe abordar la gestión y planificación del Fondo MRR. "Y el hecho de que se reunió por última vez en agosto de 2021 va en contra de las reglas de las reuniones departamentales".

Según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el Gobierno central "muestra una falta de respeto institucional al violar las normas, y su actitud de cogobierno es sólo un gesto. No le cree".

Para la consejera de Economía andaluza, "ya sabemos que el Gobierno de Pedro Sánchez acertó a la hora de poner las cosas en orden. Lamentamos el tiempo perdido y el daño que ha hecho a las familias".

"Pedimos bajar el IVA de las mascarillas y el gobierno nos dijo que no se podía, luego lo bajó. También le pedimos que baje el IVA que se aplica a la energía y nos dijo que no se podía; pero luego lo ha bajado. También hemos pedido una rebaja del IVA a los productos de primera necesidad, que nos dijo que no se podía hacer; pero ahora el Gobierno los ha bajado, sin contar las comunidades autónomas”, concluye Carolina España.