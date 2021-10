La Junta inicia el pago de 845,8 millones de euros de anticipo de la PAC

sábado 16 de octubre de 2021 , 10:00h

Más de 209.000 agricultores y ganaderos andaluces recibirán este primer abono que corresponde con el 70% de la cuantía total







La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible inicia mañana el primero de los pagos de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) del ejercicio 2021 por un montante que supera los 845,8 millones de euros, una cifra que se corresponde con el 70% de la cuantía total para los productores de la Comunidad Autónoma andaluza. En cuanto a los beneficiarios, estas primeras ayudas se reparten entre 209.073 agricultores y ganaderos de todas las provincias de Andalucía, de los que 116.303 son hombres (55,6%), 80.115 mujeres (38,3%) y 12.655 personas jurídicas (6%).



Por provincias, Jaén es la que más fondos recibe de este anticipo de la PAC con más de 226,7 millones de euros para 81.113 agricultores y ganaderos. Le sigue Córdoba con 192,3 millones que recibirán 37.675 productores agrarios. 25.548 agricultores y ganaderos de la provincia de Sevilla recibirán 187,2 millones de euros. A Granada le corresponden 75,4 millones a repartir entre 30.283 beneficiarios. La provincia de Cádiz percibirá 72,2 millones de euros para 6.708 agricultores y ganaderos. La provincia de Málaga recibirá 50,7 millones para 16.686 agricultores y ganaderos. A Huelva le corresponden 26,5 millones que se distribuirán entre 5.972 perceptores de la PAC. Y, por último, Almería recibirá 14,4 millones para 5.088 productores agrarios.



Atendiendo a los diferentes tipos de ayudas que abona la Consejería de Agricultura, destacan especialmente el Pago Básico (casi 530 millones de euros) y el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente -Pago Verde- (256,4 millones de euros). Por su parte, las ayudas para jóvenes agricultores superan los 4 millones de euros y las del régimen de pequeños agricultores se acercan a los 12 millones de euros.



En cuanto a las ayudas a la ganadería, las subvenciones a las explotaciones que mantienen vacas nodrizas rozan los 12 millones de euros, las de vacuno de leche se acercan a los 4 millones de euros, las de ovino reúnen casi 11 millones de euros y las de caprino ascienden a 2,5 millones de euros. Además, a las explotaciones de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para Pago Básico les corresponden ayudas por un total de 185.637 euros y a las de ovino y caprino que reúnen las mismas condiciones, un montante global de 7 millones de euros.



Una PAC justa



Respecto al Plan Estratégico Nacional de la PAC, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha incidido hoy en que el Gobierno de Andalucía “no va a permitir que haya pérdidas de fondos de la PAC en ninguna comarca” y ha subrayado que “una buena PAC para Andalucía es una buena PAC para España”. “Andalucía no puede perder fondos de la PAC siendo una región agraria líder que ha demostrado una extraordinaria capacidad para aprovechar cada euro que llega de Europa y crecer en innovación, competitividad y sostenibilidad”, ha reiterado, antes de enfatizar que la agricultura y la ganadería “es fundamental para evitar el despoblamiento de las zonas rurales”.



Crespo ha mostrado el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos andaluces para reclamar una PAC justa, al tiempo que ha puesto el acento en la unidad con el sector agrario para demandar al Gobierno de España una PAC que tenga en cuenta el peso agrario de Andalucía y todo su esfuerzo para no dejar de crecer.



Por último, la consejera ha insistido en advertir de que los ecoesquemas planteados por el Ministerio de Agricultura “puedan ser la excusa para imponer una nueva tasa plana en la PAC”, lo que supondría “una merma en los fondos que reciben agricultores y ganaderos andaluces”. A este respecto, ha explicado que implantar una tasa plana en la PAC sería igualar injustamente agriculturas sin respetar la diversidad productiva que existe en España.



“Los ecoesquemas deben servir para mejorar la sostenibilidad del agro andaluz y no para restar recursos a Andalucía”, ha declarado, antes de hacer hincapié en que los ecoesquemas “tienen que ser sencillos y atractivos para que nuestros agricultores sigan avanzando en sostenibilidad y cumplan con los objetivos medioambientales que marca Europa”.