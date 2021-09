La Junta pide una reunión de Almería Alta Velocidad sobre el retraso del AVE

miércoles 08 de septiembre de 2021

También ha confirmado su presencia en el acto impulsado por la Cámara de Comercio de Almería para exigir celeridad en las obras





La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha solicitado una reunión urgente de la sociedad Almería Alta Velocidad para que el Gobierno de España explique los retrasos y paralizaciones que han sufrido las obras para la llegada del AVE hasta la capital almeriense. “Tenemos derecho a conocer todos y cada uno de los motivos de estos retrasos y de las correcciones que se plantean ahora en algunos de los tramos”, ha manifestado la consejera durante la comisión parlamentaria de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.



Marifrán Carazo ha mostrado su preocupación por “los retrasos de las obras de una infraestructura vital para Almería, pero también para el conjunto de Andalucía”. Al respecto, ha añadido que el último compromiso del Gobierno central, que ha afirmado que el AVE entre Madrid y Almería estará en perfecto funcionamiento en 2026 “no sea otra promesa más”, después de unos años de “política errática” en estas obras que “ha provocado la indignación de la sociedad almeriense”. Los últimos ejemplos, ha expuesto la consejera, ha sido la paralización en julio de dos tramos en ejecución en Níjar-Río Andarax y Pulpí Vera “que ahora dicen que se han reactivado”.



“Vamos a hacer un acto de fe y esperemos que los anuncios efectuados hace unos días sobre la reactivación de ambos tramos sean ciertos y se traduzcan en el impulso definitivo de estas obras, aunque mucho nos tememos que sea otro incumplimiento más”, ha advertido Marifrán Carazo, que ha lamentado cómo en estos últimos años se han “frustrado la expectativas que generó en mayo de 2018 el gobierno de Mariano Rajoy, que anunció las obras de los tramos de Alta Velocidad entre Pulpí-Vera y de Huercal-Río Andarax”.



Ante este nuevo escenario de incertidumbre y ante la necesidad de más información, la consejera ha pedido una reunión de la sociedad Almería Alta Velocidad, sociedad que se creó en julio de 2010 en el marco del convenio entre el Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, Adif y Renfe para hacer un seguimiento a estas obras.



En este encuentro no sólo se quiere abordar el estado de las obras de infraestructuras en ejecución, sino también conocer el cronograma de otras actuaciones necesarias para la llegada del AVE hasta la capital almeriense como los contratos de superestructura de vía, la electrificación o las instalaciones de seguridad, entre otros.





La Junta apoya ‘Objetivo Almería AVE’

La Junta de Andalucía estará “vigilante” en el desarrollo de las obras, que “debería ser una obligación del Gobierno de España” ahora que cuenta “con una cofinanciación europea, entre fondos Feder y los Next Generation, de 1.328 millones de euros hasta la fecha”. “No se puede desaprovechar este caudal financiero”, ha añadido.



Por último, Marifrán Carazo ha confirmado su apoyo a la sociedad civil almeriense en sus reivindicaciones para la llegada de la Alta Velocidad y, de hecho, ha confirmado su asistencia el próximo viernes 10 de septiembre al acto de lanzamiento de Objetivo Almería AVE “Esto no se para”, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio para exigir al Gobierno de Sánchez que cumpla con sus compromisos con Almería.