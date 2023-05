Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA La Junta promueve la construcción de 1.700 viviendas de alquiler asequible Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los proyectos se irán aprobando por orden de llegada y se formalizarán mediante la firma de un acuerdo de financiación. La Consejería de Fomento ha publicado en el BOJA la orden reguladora para la cuarta convocatoria de subvenciones del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con menos recursos. Esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto inicial de 33 millones de euros, está financiada por el Plan Vive En Andalucía y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Los beneficiarios de estas ayudas serán los promotores públicos o privados, así como las fundaciones o cooperativas, que presenten proyectos de construcción de viviendas protegidas en alquiler a precio asequible. Se estima que se podrán construir unas 1.700 viviendas en toda la comunidad autónoma. Los proyectos se irán aprobando por orden de llegada y se formalizarán mediante la firma de un acuerdo de financiación. La convocatoria se divide en dos líneas de ayudas diferentes. La primera se destina al fomento de viviendas protegidas en alquiler para personas mayores y personas con discapacidad, que deberán contar con instalaciones, servicios y zonas comunes adaptadas a sus necesidades. La segunda línea se enfoca al fomento de viviendas protegidas en alquiler y otras soluciones residenciales de alojamientos temporales, modelo cohousing o viviendas intergeneracionales, que incluirán espacios comunitarios para la convivencia. Las subvenciones oscilan entre los 420 y los 700 euros por metro cuadrado útil, con un máximo del 50% del coste total subvencionable o 50.000 euros por unidad de alojamiento. Además, se podrán conceder 15.000 euros adicionales por alojamiento si se destina a personas con menos recursos. Las viviendas resultantes tendrán una superficie máxima de 90 metros cuadrados y deberán obtener la calificación energética mínima A. Los promotores que se adhieran al programa tendrán que mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva. Esta circunstancia deberá constar en el Registro de la Propiedad. Con esta medida, la Junta de Andalucía pretende impulsar la construcción sostenible y social, así como favorecer el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas con menos recursos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

