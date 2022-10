Es una información de noticiasdealmeria.com

La Junta respalda en Almería a la Universidad Europea del ámbito agrícola

viernes 21 de octubre de 2022 , 15:28h



El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha mostrado el respaldo de la Junta de Andalucía a UNIgreen, la universidad europea liderada por la Universidad de Almería (UAL), centrada en la agronomía sostenible, la biotecnología verde y las ciencias medioambientales y de la vida. Así lo ha puesto de relieve en el acto de presentación del proyecto de UNIgreen que se ha celebrado hoy en Almería.

En este sentido, Herrera ha resaltado que la aprobación de este proyecto por parte de la Comisión Europea el pasado mes de julio refleja, una vez más, la fortaleza de las universidades andaluzas en el ámbito de la internacionalización. “De los diez campus europeos que ha concedido la Unión Europea a España, 4 son liderados por

universidades andaluzas”, ha puntualizado.

El secretario general de Universidades ha recordado que ‘The Green European University-UNIgreen’ fue una de las cuatro universidades europeas reconocidas por la Comisión en la convocatoria de 2022, siendo la UAL la coordinadora de este campus, compuesto por ocho socios internacionales especializados en el ámbito agroalimentario, “uno de los puntos fuertes de esta universidad andaluza”.

Las universidades que forman UNIgreen, además de la UAL, son: Agricultural University of Iceland (Islandia) , Agricultural University of Plovdiv (Bulgaria), Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal), Paris Sup’Biotech (France), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia), Warsaw University of Life Sciences (Polonia) y Haute École de la Province de Liège (Bélgica).

Ramón Herrera ha elogiado la labor de la Universidad de Almería, que ha logrado hacer realidad “este proyecto tan ambicioso” y ha mostrado el respaldo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para que se pueda desarrollar “de la mejor forma posible”.

Además, se ha referido a la reunión de esta semana con los vicerrectores de Internacionalización de las universidades públicas andaluzas, en la que se han Nota de prensa Consejería de Universidad, Investigación e Innovación analizado medidas para fomentar la movilidad estudiantil y la proyección exterior del sistema público.

Del mismo modo, Herrera ha puesto de relieve el papel de los campus europeos, “a través de los cuales se permite estudiar en distintas universidades de nuestro continente

y obtener un título conjunto, facilitando la movilidad de alumnos y profesores”, subrayando que “la futura Estrategia Universitaria para Andalucía contemplará actuaciones para profundizar en el ámbito de la internacionalización”.