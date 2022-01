Provincia Ampliar La Junta subasta 50 parcelas en el Sector S-LF1 de Pulpí por 3,4 millones miércoles 05 de enero de 2022 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia AVRA lanza la última oferta del año más selectiva, para atender demandas del mercado que generarán economía y empleo La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha lanzado la última oferta de venta de sus activos de 2021, con una convocatoria más selectiva, en la que se incluyen suelos para usos industriales y terciarios, con el fin de atender la demanda constatada del mercado, que reclama determinadas parcelas para poder desarrollar proyectos empresariales vinculados a la industria y a la actividad comercial y hotelera. En la subasta figuran 50 parcelas para usos terciarios, en el Sector S-LF1 de Pulpí, con un precio de salida que alcanza los 3,4 millones de euros. Estas parcelas suman una superficie total de 67.005 metros cuadrados y la edificabilidad de todas ellas alcanza un total de 67.496 metros. La oferta incluye 107 activos, localizados en seis municipios de cuatro provincias, cuyo valor en subasta es de 8,2 millones de euros. A esta convocatoria seguirá en pocos meses la primera de 2022, que incluirá también suelos residenciales y otros bienes cuya comercialización vaya recomendando el testeo previo del mercado. La oferta que lanza la agencia adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es, en palabras de la consejera Marifrán Carazo, “muy necesaria, y seguramente va a ser muy bienvenida, ya que durante este año que acaba se ha constatado interés por determinados suelos industriales y terciarios de AVRA cuya venta y posterior desarrollo van a generar, sin duda, actividad económica y empleo, algo que será muy bienvenido en los municipios donde se localizan esas parcelas”. Los suelos a subasta, además de las 50 parcelas de Pulpí, en Almería, son 27 parcelas industriales en el polígono El Machorro, de Medina Sidonia, en Cádiz; 29 parcelas, también de uso industrial, repartidas en tres municipios de la provincia de Jaén, de ellas 25 en la ZI-2 de Torredonjimeno, tres en la Unidad de Actuación 19 de Arjona, y una más en Los Rubiales II, 2ª fase, en Linares. Por último, se oferta una parcela de uso terciario en el SUNP-AE-1 de Polígono Aeropuerto de Sevilla. La superficie total de estas parcelas alcanza los 124.578 metros cuadrados, con una edificabilidad de 142.788 metros, y el precio mínimo de subasta de todas ellas suma 8.222.017 euros. La presentación de ofertas a esta convocatoria está abierta desde hoy, que se ha publicado su anuncio en el BOJA, hasta las 14.00 horas del día 10 de febrero y el acto público de apertura de sobres con las propuestas económicas tendrá lugar el 3 de marzo y se podrá seguir por streaming. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía cerró la anterior subasta de sus activos, lanzada en julio, con el mejor resultado registrado hasta ahora, al haber adjudicado bienes inmuebles por valor de 33,5 millones de euros. La mayor parte de los suelos adjudicados en esa oferta eran residenciales, con capacidad para 790 viviendas libres y protegidas. El resultado de esa oferta eleva el valor de los activos enajenados por AVRA durante la actual legislatura hasta 74,3 millones de euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.