Capital La línea 19 volverá el día 12 con el inicio de las clases presenciales en la UAL viernes 09 de abril de 2021 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Área de Movilidad anuncia que la Línea 19, suspendida desde enero al no haber demanda por ausencia de clases en el campus, retoma el servicio con dos autobuses y una frecuencia de paso de 30 minutos



El inicio de las clases presenciales en el campus de la Universidad de Almería (UAL) conlleva la restitución total del servicio de la Línea 19 (Gregorio Marañón-La Salle-UAL) de Surbus a partir del próximo lunes 12 de abril. El servicio de esta línea que conecta el centro de la ciudad con el campus de la Cañada fue suspendido a finales del pasado mes de enero ante la falta de usuarios con motivo de la eliminación de las clases presenciales en la Universidad.



Las clases on line dejaron sin demanda de usuarios este servicio y ahora, con la anunciada vuelta a las aulas, el Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería retoma, al cien por cien, el servicio y lo hace con una dotación de dos autobuses y una frecuencia de paso de 30 minutos. El servicio comienza a las 7 de la mañana.



La Línea 19 vuelve a la calle y llegará hasta el campus de La Cañada, al que también llegan las siguientes líneas de Surbus: Línea 4 (Torrecárdenas-La Goleta-Universidad), Línea 11 (Zapillo-Universidad-Nueva Andalucía) y Línea 12 (Nueva Andalucía-Universidad-Zapillo), Línea 15 (Circular Levante) y Línea 18 (Torrecárdenas-Costacabana). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.