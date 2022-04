Sociedad La mejor app que te facilitara la vida Escucha la noticia Actualmente, la compra de lotería por internet es algo que muchas personas hacen, ahora hay que tener cuidado al hacerlo. Por esta razón, se recomienda recurrir a plataformas como Laguinda. Esta no solo te ayudará a comprar lotería, sino que también funciona como seguro para cubrir los impuestos de la lotería. No hay que olvidar que si el premio es superior a 40.000 euros la Hacienda recauda el 20%. En el caso de que el premio sea inferior a dicha cantidad no se tiene que pagar impuesto, debido a que el premio queda exento de retención tributaria. Una vez en cuenta este aspecto, por este motivo, es que nace Laguinda, la cual ofrece seguros para apuestas que cubren los impuestos de los boletos premiados y que permite al agraciado cobrar el 100% de la retribución. Para entender esto mejor debemos saber que ellos mismo se definen como un Marketplace que pone en contacto administraciones de loterías físicas con usuarios online de una aplicación móvil. Esta plataforma puede asegurar varios juegos, como la Primitiva, Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Euromillones y la Lotería de Navidad. Esto quiere decir que, si llegas a comprar Euromillones y tienes la suerte de ganarlo, vas a recibir el monto total. En cuanto al funcionamiento de la app, es bastante simple. Si quieres asegurar tu boleto físico, tienes que entrar en su aplicación móvil y escanear el boleto físico en cuestión, siguiendo los pasos que se te indican. Al mismo tiempo, tienes que dar acceso a la App para que esta pueda acceder a la cámara de tu móvil. En el caso de que tengas un boleto digital y quieres asegurarlo, tienes que elegir desde la propia boleta y dar acceso para que la app pueda acceder a tus fotos. Al momento que, el boleto haya sido subido, en la sección de “Mis Boletos” tienes que pinchar donde dice “Asegurar”. Dicho esto, hay que mencionar que esta indemnización se considera a efectos fiscales como una ganancia de patrimonio, esto quiere decir que si es tributaria. Con respecto al precio, debes saber que asegurar tus apuestas tiene un coste, sin embargo, si comparamos dicho costo con el posible ahorro que puedes obtener al no pagar impuesto se trata de una cantidad muy baja. Los precios se pueden encontrar en la misma página web de Laguinda, y van desde los 0.15 céntimos hasta los 3 euros. De este modo, en la actualidad, asegurar la lotería es completamente posible, solo tienes que tener a tu disposición este seguro. De este modo, vas a cubrir todos los impuestos de los boletos premiados y esto va a permitir que los ganadores reciban toda la retribución del premio. Hacienda no ve ningún problema con asegurar tu premio, debido a que el dinero se recauda de todas formas, solo que no lo va a abonar el contribuyente agraciado. Para entender un poco esto, una vez Loterías y Apuestas del Estado hayan hecho el ingreso del importe del premio, Hacienda realizará la retención correspondiente. Esto último es automático, es decir, se hace al momento que recibes el valor del premio. Desde este momento, tienes que contactar con la Laguinda, los cuales te solicitarán los movimientos bancarios donde se muestre el ingreso y la retención del premio (o el certificado de retención). De este modo se comprueba que efectivamente aseguraste tu apuesta y en un máximo de 20 días vas a recibir el importe correspondiente de la misma, según sea el caso. Por ejemplo, si la retención es inferior a los 20 millones, se te abonará en unos 10-15 días. Lo mismo se aplica si la retención está entre los 20 y 30 millones. Como te mencionamos antes el importe de la indemnización que recibirás de AXA en el caso de llegar a ganar la lotería, se tiene que tributar. Debido a que se considera una ganancia patrimonial y tributa diferente en función de la situación financiera de cada individuo y del montante del premio. Sin embargo, el monto que tienes que abonar siempre será mucho menor al 20% de tu premio que te cobra hacienda si no estás asegurado. De hecho, en promedio suele ser un 5% del premio total. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)