Almería La ministra anuncia la apertura de El Cañarete aunque las obras durarán 28 meses miércoles 15 de junio de 2022 , 19:55h Escucha la noticia La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que visita esta tarde la empresa de transportes J. Cano, en #Antas, acaba de anunciar que este viernes, 17 de junio, se abrirán ventanas al tráfico en las obras que se ejecutan en la carretera del Cañarete. Hay que recordar que las obras durarán 28 meses, y que el anuncio de la ministra se produce en plena campaña electoral andaluza, y junto al candidato del PSOE por Almería en esos comicios.. El Cañarete se abrirá al tráfico desde el viernes a las tres de la tarde hasta las nueve de la mañana del lunes y, a diario, se permitirá la circulación de vehículos desde las siete de la tarde hasta las 09:00h. del día siguiente. La medida permitirá aliviar el tráfico en la A7 en horas punta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

