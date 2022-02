Sucesos La mitad de los delitos denunciados en Almería se quedan sin resolver lunes 21 de febrero de 2022 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La tasa de criminalidad en 2021 estuvo por debajo de la media estatal pero ha subido tres puntos respecto a 2020 La tasa media de criminalidad en Almería se situó en 2021 en 35,7 delitos por cada 1.000 habitantes, 5,6 puntos por debajo de la tasa nacional, fijada al finalizar el año pasado en 41,3 infracciones penales por 1.000 habitantes, según recoge el Balance de Criminalidad correspondiente a 2021 y elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha subrayado la “intensa labor que, a diario, desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con la policía autonómica y las policías locales para garantizar la seguridad de la ciudadanía, cuyo número de efectivos continúa incrementando el Ministerio de Interior, dando respuesta a su compromiso de reponer la reducción de plantilla producida en años anteriores a 2018”. De hecho, al cierre de 2021 el número de policías nacionales se había incrementado en un 11,1% respecto a 2014, con 74 profesionales más, lo que suma un total de 742, mientras que el número de agentes de la Guardia Civil también ha experimentado un incremento del 3,5%, con 55 más hasta alcanzar los 1.629. A diciembre de 2021, Almería contaba con 2.371 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. El Ministerio del Interior publica este Balance de Criminalidad en el que se recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante todo el año por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) y Policía Local. En este balance, se facilitan los datos de municipios con una población superior a los 20.000 habitantes. Así, en Almería, se contemplan los datos a nivel provincial (26.110 infracciones penales entre enero y diciembre) y los de Almería ciudad (7.238 infracciones penales); Adra (710); Níjar (1.558); Roquetas de Mar (5.171); Vícar (1.264) y El Ejido (3.306). En términos absolutos, de enero a diciembre de 2021, el número de infracciones penales registradas en Almería ascendió a 26.110, sumando los delitos graves y menos graves (entre lo que se incluyen delitos contra la vida, integridad y libertad de las personas, delitos contra el patrimonio, daños y hurtos, que ascendieron a 16.675) y los delitos leves de lesiones, amenazas y estafas (9.435). En comparación con 2020, año en el que se produjeron 23.627 infracciones penales en Almería, en 2021 se produjo un aumento del 10,5% en la comisión de delitos. Este diferencial está ligado a las condiciones especiales ocasionadas por la pandemia generada por la COVID-19, que propició en 2020 un acusado descenso de la criminalidad. En cuanto al número de delitos e infracciones según su tipología, en Almería se produjeron durante 2021 ocho homicidios dolosos y asesinatos consumados; 21 casos de tentativa de homicidio doloso y asesinato; 408 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria; 2 casos de secuestro; 273 delitos contra la libertad e indemnidad sexual; 47 agresiones sexuales con penetración y 226 delitos de carácter sexual; 534 robos con violencia o intimidación; 1.686 robos con fuerza en domicilios y establecimientos (de ellos, 1.322 en viviendas); 4.548 hurtos; 294 sustracciones de vehículos; 515 delitos relacionados con el tráfico de drogas y 17.821 infracciones penales de carácter leve. Casos esclarecidos La labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha permitido esclarecer al término del año un 49,6% de las infracciones penales, con una tasa de detenidos e investigados de 390 por cada 1.000 infracciones penales. De los 10.188 detenidos e investigados desde enero a diciembre del año pasado, 6.221 eran españoles y 3.967 de origen extranjero. Por otra parte, señalar que a lo largo de 2021 se registraron 521 sustracciones en explotaciones agrícolas, 69 más que durante 2020. Igualmente, este diferencial está ocasionado por el acusado descenso de criminalidad que se registró durante el periodo más intenso de la pandemia y los confinamientos decretados por la autoridad sanitaria. Sin embargo, y a pesar de que 2021 ha supuesto, en términos generales, un retorno a escenarios y cifras similares a los de los años anteriores a 2020, cabe destacar que los datos a 31 de diciembre de 2021 presentan la tasa de criminalidad (35,7 infracciones penales por mil habitantes) más baja de toda la serie histórica reciente, a excepción de 2020, como puede comprobarse en el siguiente cuadro: Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.