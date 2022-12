Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía La multinacional alemana Rossmann aterriza en Andalucía jueves 08 de diciembre de 2022 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El líder de droguerías elige la localidad almeriense de Vícar para su undécima tienda en España, la primera en tierras andaluzas Rossmann, multinacional alemana referente en el sector de la droguería en Europa, aterriza en Andalucía con la revolución del ahorro. La gran inauguración será el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las 9:00 en el Parque Comercial Viapark de Vícar, frente a Carrefour. La firma desembarca con fuerza en Andalucía, ofreciendo importantes ofertas y promociones de bienvenida. Los clientes que acudan a la gran apertura disfrutarán de un 10% de descuento en todos los productos del surtido, que se caracteriza por una enorme variedad. Droguería, perfumería, cosmética, higiene personal, artículos de bebé, son algunas de las categorías que Rossmann ofrece a sus clientes. A eso suma una amplia gama de productos BIO, nutrición deportiva, parafarmacia y alimentación, entre otros. Pero este no es el único descuento que el gigante alemán ha preparado para la semana de inauguración. Toda la cosmética decorativa, un range en el que Rossmann combina las marcas más conocidas con su propia gama de maquillaje, tendrá un 20% de descuento adicional. Y aún hay más: un amplio catálogo de atractivas ofertas de bienvenida en una selección de artículos. La puesta de largo de la firma en Andalucía contará con un sorteo en el que podrán participar todos aquellos que se acerquen a la tienda. Los premios son jugosos: un kit de paddle surf y dos vales-regalo de 200 y 100 euros, respectivamente. La fiesta continúa el sábado: los asistentes podrán disfrutar de una ración de currywurst y bebida en la foodtruck que Rossmann instalará a las puertas de la tienda. Todo ello estará amenizado con música para celebrar que a Vícar llega la revolución del ahorro. Rossmann, que este año celebra su 50 cumpleaños, ha reinventado el modelo de droguería para satisfacer todas las necesidades del hogar. Con la variedad por bandera, combinando gama propia y marcas de siempre, la multinacional ofrece desde 2020 en España un surtido único y perfectamente adaptado a nuestro mercado, haciendo que el cliente disfrute siempre de los mejores precios. Para estar a la última, Rossmann cuenta con su página web rossmann.es y su cuenta de Instagram rossmann_es, donde la firma desarrolla continuas promociones para interactuar con sus fans y mostrar las últimas tendencias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.