La Nochevieja genera más de 500 incidencias en Almería lunes 03 de enero de 2022 , 14:29h La mayoría de los avisos en la provincia almeriense se ha debido a asistencias sanitarias y a casos de seguridad ciudadana Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 512 incidencias en la provincia de Almería entre las 15.00 horas del viernes 31 de diciembre y las 00.00 horas del lunes 3 de enero, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Durante el día de Nochevieja y el primer fin de semana del 2022, la mayoría de los avisos al Teléfono Único de Emergencias en la provincia almeriense se ha debido a asistencias sanitarias, con 210 requerimientos, y a los casos de seguridad ciudadana (111). A continuación se sitúan las incidencias de tráfico (40), los accidentes de circulación (35) y los incendios (34). El resto de emergencias gestionadas ha sido por incidentes relacionados con los animales (28), solicitudes de servicios sociales (8) y anomalías en servicios básicos (5), entre otros. En cuanto a número de incidencias coordinadas por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 en estos días de fiesta ha sido entre las 00.00 y las 1.00 de la madrugada del 1 de enero, cuando se llegaron a atender hasta 166 avisos en una hora en toda la comunidad andaluza. En Andalucía se han atendido un total de 5.952 incidencias durante estos primeros días del año, y Almería es la quinta provincia que más emergencias ha concentrado. Le preceden Sevilla, con un total de 1.606 avisos, Málaga con 1.102, Granada, con 756 y Cádiz con 746. Por detrás de la provincia almeriense se sitúan Córdoba (448), Jaén (414) y Huelva (368). En el recuento por capitales de provincia, la ciudad de Almería vuelve a ser la quinta en cuanto a número de requerimientos gestionados, con 125. A la cabeza está de nuevo Sevilla con 733 emergencias gestionadas, seguida de Málaga, con 390 avisos atendidos, Granada, con 218 y Córdoba con 201. Por detrás de la capital de Almería se encuentran las de Huelva (117), Jaén (98) y Cádiz (70). Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Ofrece respuesta a la ciudadanía en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español, para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz, independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.

