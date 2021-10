La OCAL ofrece este domingo el quinto concierto de Beethoven

jueves 14 de octubre de 2021 , 18:52h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La cita tendrá lugar el 17 de octubre a las 12.30 horas en el Auditorio Maestro padilla. En esta ocasión, el concierto tendrá como solista al músico Daahoud Salim





Las circunstancias sanitarias del último año han provocado que el proyecto ‘Beethoven Plus. El Genio de Bonn’ de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) se haya extendido en el tiempo más allá de la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven. Un contratiempo que, sin embargo, va a permitir a los almerienses disfrutar durante un periodo más amplio de las magníficas nueve sinfonías del autor alemán.



La próxima parada será este domingo, 17 de octubre, a las 12.30 horas en el Auditorio Maestro Padilla con el Concierto ‘Beethoven Plus. El Genio de Bonn’, correspondiente al quinto concierto del Ciclo Beethoven Plus. Durante el desarrollo del espectáculo se tocarán obras de L. V. Beethoven y de Maurice Ravel. La Orquesta, que será dirigida por el maestro Michael Thomas contará, en esta ocasión, con Daahoud Salim como solista.





Sobre el solista

Daahoud Salim Álvarez. Sevilla, 1990. Empieza a estudiar música a los cuatro años, instruido por su padre, el compositor y saxofonista estadounidense Abdu Salim, que fue uno de los pioneros del jazz en España. Se gradúa en 2015 en el Conservatorium van Amsterdam en piano clásico y jazz. Como compositor, ha recibido encargos de la Fundación SGAE, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, La Schubertiada, Festival Bal y Gay, Eduard van Beinum Foundation, el GrachtenFestival (Holanda), la Orquesta de Extremadura, y agrupaciones independientes como Fuse! En agosto de 2021, el Cuarteto Casals estrena su obra Plaza en Silencio y Azoteas Alegres.



Como pianista clásico, ha tocado en algunos de los más prestigiosos escenarios de Europa: Palau de la Música de Cataluña, Concertgebouw (Ámsterdam), y tocado como solistas con algunas orquestas nacionales (Extremadura, Almería), bajo la batuta de directores como Michael Thomas o Álvaro Albiach, así como orquestas en Holanda, bajo la dirección de Andrew Grams. También ha grabado un álbum con obras de E. Schulhoff con el sello discográfico holandés Challenge.



Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse de manera online en www.almeriaculturaentradas.es y en la Taquilla Municipal (Teatro Apolo). Tanto el sector A como el B tienen un precio de 10€.