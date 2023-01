Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía La oferta de vivienda en Almería sube el 8% martes 10 de enero de 2023 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La caída de la oferta de la vivienda en venta en España se ralentiza en 2022: solo cae un 3% La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 3% durante el cuarto trimestre de 2022, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa. Durante el tercer trimestre la reducción de la oferta fue del 7%, por lo que el fenómeno podría estar ralentizándose a causa del encarecimiento de la financiación y la mayor dificultad de muchas familias para acceder a la compra una vivienda. Capitales La mayoría de capitales de provincia españolas tiene ahora menos viviendas en venta de las que había hace un año, aunque son 16 en las que la oferta disponible ha aumentado. La mayor reducción se ha producido en Valencia, donde llega al 27%, y alcanza el 25% en Alicante. Le siguen las caídas de Cuenca (-24%), Ávila (-22%), Santander (-20%), Pontevedra (-18%), Melilla (-17%) y Segovia (-17%). De entre los grandes mercados la oferta se ha reducido también en Málaga (-16%), Palma (-13%), Barcelona (-6%), Bilbao (-5%), Sevilla (-3%) y Madrid (-2%). Aún así, el stock en venta ha crecido en otras 16 ciudades con Ceuta a la cabeza (25%). Le siguen Córdoba (17%), Soria (16%), Jaén (11%) y Girona (10%). Con incrementos de un solo dígito les siguen Granada (8%), Zamora (8%), Castellón de la Plana (7%), Albacete (7%), Teruel (5%), Pamplona (5%), Huesca (4%) y León (4%). En Ourense el incremento se ha quedado en el 3%, mientras que ha sido de solo el 1% en Murcia y Zaragoza. En Palencia el stock de vivienda en venta se ha mantenido estable durante el último año. Provincias A nivel provincial la situación ha sido similar en el último año, aunque son más las provincias que incrementan su parque disponible. Santa Cruz de Tenerife registra la mayor caída de oferta, con un 18% menos que hace un año. Le siguen Valencia (-17%), Pontevedra (-14%) y Segovia (-14%). A continuación se sitúan los descensos de A Coruña (-13%), Baleares y Las Palmas (-12% en ambos casos). En las provincias de Cantabria, Málaga, Guipúzcoa y Huesca la caída ha sido del 11%. En la Comunidad de Madrid la oferta se ha reducido un 1%, mientras que en la provincia de Barcelona se ha incrementado un 2%. Córdoba, por su parte, ha visto cómo su stock de viviendas en venta crecía un 18%, seguida por Murcia (14%), Granada (11%) y Castellón (10%). Les siguen los incrementos de Almería (8%), Albacete (8%), Jaén (6%) y Lleida (6%). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

