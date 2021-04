Almería La ONCE entrega dos perros guía en Almería a pesar de la pandemia lunes 26 de abril de 2021 , 13:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se pone en marcha una campaña para hacerte amigo del perro guía y colaborar en su labor al lado de una persona ciega La ONCE ha entregado un total de 23 perros guía en distintas provincias de Andalucía, dos de ellos en Almería, en el último año natural, aportando plena seguridad en los desplazamientos de otras tantas personas ciegas. Ni la llegada de la pandemia, ni la de ‘Filomena’ (temporal que afectó al centro peninsular a principios de 2021), han impedido que el ritmo de entrega de perros guía haya disminuido con respecto a otros años. La labor de los profesionales de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) junto a las adaptaciones que se han llevado a cabo por la situación sanitaria, han permitido a los nuevos usuarios estar acompañados de su perro y salir a la calle a realizar la compra en un supermercado, adquirir medicamentos en una farmacia o asistir a una consulta médica, de forma autónoma. Al ser considerada una actividad esencial, el objetivo ha sido continuar con el bienestar y cuidado de los perros en los momentos en los que la sociedad estaba completamente confinada, y seguir con el proceso de cría, socialización, adiestramiento y entrega al usuario del perro guía. En este sentido cabe destacar que los propios instructores de movilidad son los que han realizado los cursos a domicilio (hasta la pandemia se hacían en las instalaciones de la FOPG) para que el usuario y el perro puedan conocerse en el entorno más cercano y se pueda formar una unidad perfecta entre ambos. Además, con motivo del Día Internacional del Perro Guía (28 de abril), la FOPG recuerda a la sociedad la importancia de respetar el derecho de acceso a todo tipo de espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público que las leyes de Andalucía reconocen a las personas usuarias de perro guía. En la actualidad más de 1.000 perros guía de la ONCE acompañan durante su vida diaria a las personas ciegas de nuestro país, 166 de ellas en Andalucía. Han sabido adaptarse a ver a la ciudadanía con mascarilla y continúan siendo los ojos de las personas que no pueden ver. ‘Amigo del perro guía’ Además, la Fundación ONCE del Perro Guía ha lanzado una campaña que invita a la ciudadanía a hacerse amigo del perro guía. Si se quiere colaborar con la labor de la FOPG mediante un donativo se puede hacer fácilmente en este enlace. El 85% de los 150 primeros euros donados y el 40% del resto es deducible en la declaración de IRPF, de forma automática, ya que la Fundación se encarga de comunicar los datos a Hacienda para verlo reflejado en el borrador. Perros Guía de la ONCE La ONCE tiene como una de sus máximas la integración de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa integración. En un entorno cada vez más complejo, la necesidad de moverse con independencia y seguridad obliga a las personas ciegas a apostar cada vez más por una solución ágil y fiable: el perro guía. Atesora un esmerado adiestramiento que le convierte en el mejor instrumento de movilidad de una persona ciega y le otorga la misión de convertirse en los ojos de quien no puede ver. Por ello, la ONCE creó la Fundación ONCE del Perro Guía hace más de treinta años, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. Ubicadas en Boadilla del Monte (Madrid), sus actuales instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuarios de perro guía. En su trayectoria ha facilitado más de 3.200 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales en un vecino más de cada ciudad. Las razas más utilizadas son labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever. USUARIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, CON ENTREGAS EN 2020 Y 2021 ACTIVOS ENTREGAS 2020 ENTREGAS 2021 ANDALUCÍA ALMERÍA 11 2 CÁDIZ 24 3 1 CÓRDOBA 14 GRANADA 21 5 1 HUELVA 8 JAEN 5 MÁLAGA 26 4 SEVILLA 57 4 3 TOTAL ANDALUCÍA 166 18 5 Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

