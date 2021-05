Almería La parroquia de Santiago Apostol cumple tres años celebrando misa con el Rito Romano viernes 14 de mayo de 2021 , 07:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hace ahora tres años, el Obispo de Almería, en respuesta a la demanda de algunos fieles, encomendó al párroco de Santiago Apóstol, Francisco Escámez, celebrar habitualmente la Eucaristía según la forma extraordinaria del Rito Romano, o sea, con el Misal de San Juan XXIII, de 1962. La forma extraordinaria del Rito Romano coexiste con el Misal de San Pablo VI, de 1970, elaborado en la reforma litúrgica querida por el Concilio Vaticano II. Dicha coexistencia queda establecida conforme a las conocidas disposiciones de la Santa Sede: el motu proprio Summorum Pontificum (7-VII-2007), la Carta papal a los obispos que acompaña al motu proprio, de igual fecha, y la Instrucción Universae Ecclesiae (30-IV-2011). Este uso litúrgico fue aprobado por la Santa Sede en 1984, y con toda amplitud desde 2007, porque el Misal de S. Juan XXIII no había sido abrogado. Tanto el Misal de San Juan XXIII como el Misal de San Pablo VI, de 1970, son frutos del mismo movimiento litúrgico, asumido por los Papas desde San Pío X, con especial intensidad por Pío XII. Por tanto, ambos Misales son igualmente tradicionales, ambos usos litúrgicos son santos y aptos para servir a la santificación del pueblo de Dios. En la forma extraordinaria, toda la liturgia -salvo las lecturas de la Palabra de Dios y la homilía- se realiza en lengua latina, la lengua oficial de la Iglesia Católica, lengua conservada parcialmente en la Liturgia por voluntad del Concilio (Constitución Sacrosanctum Concilium, nº 36). La estructura de la Eucaristía en la forma extraordinaria es semejante a la de la forma ordinaria del Rito Romano, también las posturas de los fieles. Se proporciona un subsidio para facilitar la participación consciente, piadosa y activa, como viene siendo deseo de los Papas, particularmente desde San Pío X. Merece la pena vivir esta experiencia de fervor, adoración y belleza ceremonial. La celebración de la Eucaristía según la forma extraordinaria tiene lugar domingos y festivos a las 11,30, en la parroquia de Santiago Apóstol. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

