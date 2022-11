Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La pequeña Noa encendió la Navidad en el Hospital Torrecárdenas martes 29 de noviembre de 2022 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El hospital se ilumina de Navidad en un acto en el que más de un centenar de personas disfrutaron del encendido, un castillo de fuegos artificiales y la actuación de un grupo joven de flamenco La pequeña Noa, ha sido la encargada de pulsar el botón del encendido navideño del Hospital Universitario Torrecárdenas en un emotivo acto en el que junto al subdirector gerente del hospital, Felipe Cañadas, iban repasando el día a día y dando paso a las autoridades que se desplazaron hasta el hospital referente de la provincia para dar comienzo a una época en la que el Hospital General y el Hospital Materno Infantil se llenan de actividades navideñas. Noa quiso felicitar estas fiestas a sus compañeros, que estos días se encuentran en el hospital, a sus papás hermano y abuelos, así como agradecer por su trabajo “a todos los profesionales sanitarios que nos cuidan todos los días”. Tras la cuenta atrás que dio inicio a la iluminación especial de Navidad, las más de cien personas que asistieron disfrutaron con un castillo de fuegos artificiales y la actuación del grupo ‘Jóvenes flamencos de El Morato’ que interpretaron villancicos. Al acto asistieron la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso; el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar; el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, que fueron recibidos por el equipo directivo del centro encabezado por el director gerente, Manuel Vida. Manuel Vida ha felicitado a la pequeña Noa “por hacer un discurso estupendo y llevar este acto de manera magistral” y quiso destacar que “en estas fechas tan significativas, todos los profesionales que formamos el Hospital Universitario Torrecárdenas seguimos comprometidos en seguir velando por nuestros pacientes y por la sociedad almeriense”. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucia, Aránzazu Martín, ha destacado que “con el encendido Navideño, el Hospital se llena de color y esperanza para las próximas fiestas navideñas. La pequeña Noa ha sido la encargada del darle al encendido, un acto más al que realiza el Hospital para humanizar la atención a sus pacientes”. Martín ha explicado que “son muchas las actuaciones desarrolladas por este centro para convertir el hospital en un espacio no solo de atención médica. La terraza de mi recreo, la sala de cine o la sala gaming, son un ejemplo de las iniciativas realizadas en estos últimos meses en el Materno Infantil con el objetivo de hacer más amena y familiar la estancia de nuestros niños y adolescentes en el Hospital”. Trasladando un cariñoso saludo de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso, ha agradecido a la dirección de Torrecárdenas este encendido como parte del compromiso del centro hospitalario en la vida cotidiana de su “activa” participación de la vida cultural y asociativa de Almería. “Eso es humanizar la medicina. Eso es humanizar los hospitales”, ha felicitado. “Es bueno que se vea que la Navidad también llega a esta parte tan importante de nuestra ciudad, y que ese ambiente navideño llegue de cerca a las personas que están aquí porque se están curando y a las personas que están trabajando para que se curen, porque es Navidad para todos en todas partes”. “Cada vez que se enciende una luz de navidad es un mensaje de esperanza y de confianza. Esperanza en un mundo mejor y más justo para todos y la confianza en que el esfuerzo diario y el buen trabajo son las mejores maneras de hacerlo posible. Me gustaría que todos fuéramos capaces de ver estas luces como un mensaje de esperanza y confianza en un futuro mejor para todos, que se va a ver desde cualquier punto de Almería”, ha señalado Juanjo Alonso. Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha puesto en valor la relación que tienen los hospitales con la Navidad explicando que “el nexo común es que ambos son motor de Ilusión y esperanza. Los hospitales nos transmiten la esperanza y la ilusión de lo más importante que hay en la vida: la salud. Los sanitarios con sus manos, conocimiento y trabajo ayudan a curar a nuestros seres queridos”. Escobar ha añadido que “la Navidad es el momento del año que recobramos la esperanza y la ilusión para celebrar el nacimiento del Niño Jesús con nuestra familia, amigos y en definitiva con nuestra gente". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.