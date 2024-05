La “piel fina” del PSOE de Almería para los insultos

sábado 04 de mayo de 2024 , 04:00h

El presidente de la Diputación desvela las agresiones verbales que recibe de una persona amparada por los socialistas, mientras éstos le reclaman que actúe contra las descalificaciones recibidas por parte de una trabajadora de la institución

“Panda de difamadores” es el calificativo que el vicepresidente de la Diputación, Francisco Giménez, utilizó para referirse al PSOE en el pleno del pasado jueves, y todo a cuenta de la retahila de insultos que el diputado socialista Antonio Gutiérrez, alcalde de Padules, aseguró estar recibiendo por parte de una trabajadora de la institución de modo sistemático y público.

Esta situación sirvió también para que el presidente de la Diputación Javier A. García, pusiera sobre la mesa las agresiones verbales que ha recibido por parte de una persona “amparada” por el PSOE, a quien le han cedido un local para dar clases de un deporte “de modo ilegal”.

Toda esta confrontación se produce justo cuando el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, como resultado de sus cinco días de “asuntos propios” ha resuelto que el gran problema del país son los bulos en los medios de comunicación críticos, quejándose de que se le ha deshumanizado a base de constantes insultos y vejaciones.

El diputado socialista comenzó su intervención enumerando los insultos que estaban recibiendo tanto él como su equipo de Gobierno: Frágil memoria, mediocre, señorito de cortijo, prevaricador, incompetente, cacique, inepto, dictador, gandul, desfachatez, modelo de apartheid, amiguismo, cínico, gobierno poco cualificado, poca calidad moral y ética del equipo de gobierno, un equipo de gobierno que persigue al diferente, descarado, discriminador, indecente, perseguidor, indecente, indecente, perseguidor de vecinos, ejemplo de socialismo cubano, abuso de poder, pésima gestión, cara dura, como Adolfo en Alemania, aprendiz de Pinocho, charlatán de feria, abusón de patio de colegio, gobernante bananero, incapaz, equipo de gobierno poco cualificado y sin idea, la soberbia del poder, autócrata, ignorante, escateto, chapacano, empachado de billetes, nefasta gestión de la concesión. Gracias. Gracias. Gracias. inecta, falta de preparación, acosador, machista, chulo, abusón, macho alfa, hipócrita, Pancho Villa, nuevo Generalísimo, Paquita collares, embustero, mentiroso, cobarde, mamarracho, vividores, que viven del cuento, ignorante, lumbrera, leguleyo, poca sapiencia, manipulador, Toro Sentado, mártir de la Alpujarra,además de diversas mofas sobre el aspecto físico y comparaciones con fotos incluidas con el dictador Francisco Franco, con su mujer o con el general Millán Astray...

El diputado socialista reclamaban que se tomaran medidas contra esta trabajadora del área de Cultura, que además, cuestiona la propia actividad cultural que ella desarrolla.

El vicepresidente Giménez, cuando tomó la palabra señaló que él no compartía los insultos pero “Ya veo que ustedes a veces sí lo comparten. Y le voy a decir una cosa. Ustedes, que son una máquina de generación de difamaciones y de sufrimiento en muchas familias, y hablo por experiencia, no tienen ninguna legitimidad para hablar aquí de sufrimiento, porque tienen ustedes la piel muy fina cuando les interesa.”

En esa misma línea se expresó el presidente Javier A. García quien quitó hierro a los insultos señalados, asegurando que “me parecen súper leves, incluso hasta graciosos algunos”, y añadió que pensaba así porque “decirte hijo de puta, y que no era en sentido figurado porque conoció a mi madre, la pobre madre ya difunta, decirme que mi madre tenía que estar enterrada con un ataúd con agujeros para que vomitaran los gusanos, eso yo creo que es un poco más grave de lo que le han dicho a usted. Y verá usted que yo aquí no he salido pidiéndole a ustedes responsabilidades porque me lo hayan dicho, porque sabe usted, la persona que ha vertido esos insultos contra mí, ustedes le han dado un local para que practique un deporte de forma ilegal, en la provincia de Almería, y ustedes lo han amparado, y lo están amparando el Partido Socialista Obrero Español, ustedes. Fíjese usted la forma y la vara de venir que tienen ustedes. Y usted ha visto que yo me vengo aquí llorando. O que pida cinco días de reflexión a lo que voy a hacer en mi vida. Yo vengo a trabajar. Vengo a trabajar todos los días y me aguanto con lo que me insulten. Y los insultos, y considero que son delitos, los llevo a los tribunales como lo he llevado ya”.