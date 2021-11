Almería La Playa de los Muertos, una de las mejores playas de España 2021 sábado 20 de noviembre de 2021 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Por Ángela López

La Playa de los Muertos de la provincia de Almería es una playa que se encuentra a 5km al sur de la población de Carboneras, la cual también pertenece al plan de protección de recursos naturales del parque natural Cabo de Gata.



Su llamativo nombre, según Ramón Aguado Fernández, integrante de la sonada familia de pescadores ‘’los gatos’’ de Carboneras, se cree que proviene de que cuando navegaban los barcos a vela por estos mares, al estar orientada hacia el suroeste, enterraban los cuerpos de enfermos con lepra u otro tipo de enfermedad contagiosa que navegaban en el barco en esta playa. Sin embargo, no existe documentación que corrobore su origen.



También se piensa que el origen de su nombre está relacionado con la característica principal que influye en su historia: los fuertes vientos que provocan el constante oleaje que presenta. Por ello, también se dice que su nombre se debe a que, siglos atrás, cuando las corrientes guiadas por los vientos compactos y por la amplitud de la playa tocaban este literal causaba que llegaran a la Playa de Los Muertos cantidades de cadáveres de náufragos, como era el caso de piratas, comerciantes y pescadores.



La playa de Los Muertos es una playa aislada, por ello, el acceso a ella es bastante complicado, por lo que la ocupación suele ser escasa. Además, debido a este difícil acceso, es una playa totalmente virgen, por ello no cuenta con ningún tipo de construcción procedente del hombre.



Esta playa cuenta con 1.160 metros de longitud y un ancho de 30 metros. Al ser tan extensa, lo normal es que presente una ligera curvatura, sin embargo, la curiosidad que presenta esta playa es que es totalmente recta, siendo una de las playas más amplias de Cabo de Gata.



La Playa de los Muertos ha sido varios años consecutivos elegida por los espectadores tanto de 20minutos como de Onda Cero como una de las playas más bonitas de España, gracias a las votaciones de sus encuestas. Además, este año 2021 vuelve a ser la más votada, considerándose la mejor playa de España. Tal y como informa Onda Cero, el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, ha compartido el orgullo y felicidad que le produce la opinión de la población: ‘’Que los oyentes de Onda Cero hayan valorado la playa de los Muertos como la mejor de España, es un orgullo para uno, aunque genera también cierto vértigo’’. Este vértigo se debe a que es su responsabilidad seguir manteniendo esta playa en sus mejores condiciones, sobre todo al formar parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

