Capital La Plaza Campoamor se tiñe de rojo para esperar a San Valentín sábado 12 de febrero de 2022 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Recitales de poesía y la actuación del Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar protagonizan esta jornada, respaldada con una nutrida presencia de público La Plaza Campoamor de la capital se ha teñido este sábado de rojo para esperar a San Valentín con una intensa jornada de actividades que ha arrancado a las 11 horas. Familias, pequeños y mayores han disfrutado de una amplia agenda de propuestas con la mirada puesta en el 14 de febrero, dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para impulsar la actividad en el centro histórico. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, acompañado de miembros del Equipo de Gobierno y de la corporación municipal, ha mostrado su satisfacción por la acogida de la actividad, que está organizada por el Área de Promoción de la CIudad y cuenta con la colaboración de las entidades vecinales Foro Almería Centro, Puerta de Europa y Gran Sol. El edil ha animado a almerienses y visitantes “a participar en las próximas iniciativas que tenemos previstas” y ha subrayado la importancia de “aprovechar estas fechas para apoyar al comercio local y revitalizar el centro de la ciudad”. Por su parte, la presidenta del Foro Almería Centro, Elodia Ortiz, ha explicado que “la actividad nos permite disfrutar en esta plaza estupenda de la llegada de San Valentín con un clima magnífico. Regalamos claveles, recitamos poesías y ofrecemos un día cargado de actividades para pasar el día de la mejor forma posible”. La jornada ha comenzado con el reparto de claveles entre los participantes, que también han podido dejar su candado junto al monumento de San Valentín. Además, se han recitado diversas poesías y posteriormente, ha tenido lugar la actuación del Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar que ha congregado a numerosas personas en la plaza. Los más pequeños han tenido su protagonismo con talleres a lo largo de toda la tarde. Asimismo, el Grupo Municipal de Folclore ha vuelto a actuar para reanudar la sesión de tarde, que ha contado con toques de guitarra y cantos de amor. Por último, la Casa del Poeta se mantenido abierta en horario de mañana y tarde con dos personas ataviadas que han entregado claveles a todos los visitantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

