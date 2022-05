Sucesos La Policía Andaluza pone ante al juez a los vándalos de las torres califales jueves 26 de mayo de 2022 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Identifica a dos personas mediante un vídeo musical publicado en YouTube La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Almería ha puesto a disposición judicial a dos personas como presuntos autores de las pintadas realizadas en los torreones califales. Hace aproximadamente un año, los medios de comunicación se hicieron eco de las pintadas realizadas en los torreones defensivos de las murallas de Almería, ubicados en Avenida del Mar del Barrio de Pescadería-La Chanca, los cuales cuentan con la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación policial se inició tras recibir la denuncia de la propia Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Almería días posteriores a las pintadas. Así las cosas, se tiene noticia de diversos videos de música estilo rap, donde salen colaborando dos jóvenes que atienden a los seudónimos que coinciden con las iniciales que aparecen en las pintadas del torreón, pudiendo identificar a dichas personas. Fruto de la investigación en redes sociales se localiza un vídeo musical en YouTube donde son protagonistas los jóvenes investigados, a lo largo del cual se visualiza a uno de los investigados pintando el grafiti con sus iniciales a color en el propio torreón. Ante la evidencia de las pruebas, las dos personas incriminadas han reconocido los hechos en sus declaraciones ante los funcionarios policiales. La valoración económica de los tratamientos de restauración de los daños ocasionados en el torreón, que se refleja en informe técnico emitido por Conservadora-Restauradora de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, asciende a un total de 6.000 euros, que es el presupuesto asignado para realizar la limpieza de las pintadas por una empresa especializada. Entre las competencias asignadas a esta Unidad de Policía se encuentra la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio histórico, vigilando por el cumplimiento de las normativas ambientales y denunciando las infracciones detectadas, bien ante las autoridades administrativas competentes o poniéndose en conocimiento de la autoridad judicial cuando así sea procedente. Por ello, la Unidad de Policía de la Junta de Andalucía, a través del Grupo de Medio Ambiente, lleva a cabo la protección del Patrimonio Histórico y Cultural Andaluz, como una de sus funciones primordiales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

