Sucesos La Policía Nacional confirma los datos clave del crimen de El Alquián lunes 22 de noviembre de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería, en relación con el incendio ocurrido en la calle Euro del Alquián, en la que fallecieron una madre y sus dos hijos menores de edad, ha comunicado que en el interior de la vivienda residían habitualmente las tres personas fallecidas, el padre y marido de éstos, y el hermano del padre, que fue además quien dio la voz de alarma, al percatarse del incendio.



El marido y padre de los menores, en el momento de producirse el desenlace fatal, se encontraba fuera de España por cuestiones laborales, no habiendo regresado a Almería hasta el pasado día 20 de los corrientes, cuando fue oído en declaración policial, para el esclarecimiento de los hechos.



La Inspección Ocular realizada por la Policía Nacional pudo concluir que, existía un somier con sus muelles calcinados, en posición oblicua hacia la puerta. Sin embargo, no existía ningún tipo de elemento que impidiese el acceso a la habitación, tales como cerraduras o candados.



La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, estableció de manera preliminar, que la causa de la muerte de las tres personas fue la posible asfixia, y que todo parece indicar que presumiblemente todos los cuerpos respiraban y estaban vivos en el momento de iniciarse el fuego



La investigación policial ha podido descartar un inicio accidental del fuego, por la gran carga térmica y de destrucción provocada por el incendio, y por la localización de vestigios que confirmaban la existencia de sustancias acelerantes en la habitación.



Los familiares de la mujer calcinada informaron a la Policía Nacional, acerca varios ingresos hospitalarios involuntarios de ésta, relacionados con su salud mental, teniendo prescrita medicación al respecto.



La Policía Nacional en Almería también descarta la participación de una cuarta persona. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.