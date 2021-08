Sucesos Ampliar La Policía Nacional ha detenido en el primer semestre a 289 personas reclamadas jueves 05 de agosto de 2021 , 11:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 212 de ellas en Almería y 77 en El Ejido, a los cuales les constaba alguna reclamación de carácter judicial por diferentes causas y juzgados, a nivel nacional Agentes de la Policía Nacional de Almería y El Ejido han llevado a cabo en la provincia, durante el primer semestre del año 2021, la detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales de 289 personas con reclamaciones de carácter judicial, con causas judiciales abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme. Colaboración con autoridades judiciales nacionales Como parte de las funciones de la Policía Nacional se encuentra la colaboración con las diferentes autoridades judiciales a nivel nacional, en el cumplimiento de sus objetivos. De esta forma, los agentes de policía realizan una búsqueda incesante de aquellos individuos que tienen causas abiertas en cualquier juzgado del territorio nacional, además de aquellos sobre los que ha recaído una sentencia firme de ingreso en prisión y se encuentran huidos de la justicia. 212 detenidos en Almería y 77 en El Ejido con causas pendientes Desde el pasado mes de enero hasta el 31 de julio, han sido detenidas 289 personas reclamadas por las autoridades judiciales nacionales. La mayoría de las infracciones cometidas, las cuales han ocasionado estas reclamaciones judiciales, se han debido a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo robos con fuerza y hurtos; así como contra las personas como robos con violencia e intimidación. Principalmente por hechos consumados, pero alguno de ellos en grado de tentativa. Los detenidos son llevados ante la autoridad judicial en el momento de su detención. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.