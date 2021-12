Almería La secretaria general de Investigación visita la EEZA miércoles 01 de diciembre de 2021 , 19:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel Yotti, ha visitado este mediodía la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. El centro alberga un proyecto de conservación único en el mundo que ha impedido la extinción de la gacela dama mohor. También se ha logrado recuperar la población de otras especies como la gacela dorca saharaui, la gacela de Cuvier y el arrui sahariano, todos ellos aamenazados o en peligro de extinción. La Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), celebra este año el 50 aniversario de la Operación Mohor y la creación del Parque de Rescate de Fauna Sahariana (PRFS) -hoy finca experimental La Hoya- como unidad de apoyo y servicio de la EEZA-CSIC para llevar a cabo programas de cría en cautividad de ungulados norteafricanos. En estos 50 años, en esta finca han nacido alrededor de 5.000 ejemplares de gacelas, reintroducidas posteriormente en su territorio natural. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.