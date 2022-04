Capital La Semana Santa llega a una ocupación hotelera media del 76% lunes 18 de abril de 2022 , 20:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las reservas se disparan un 21% respecto a 2019 y registran los mejores datos hasta la fecha Almería ha vivido una intensa y ansiada Semana Santa que ha regresado a las calles de la capital tras dos años sin desfiles procesionales y lo ha hecho con cifras de récord. Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, la ocupación hotelera se ha disparado hasta el 76 por ciento de media, lo que supone un 21 por ciento más que en 2019. Unas cifras históricas que se reflejan en el incremento de las reservas, que han crecido 13 puntos respecto al último año con procesiones. Así lo ha dado a conocer el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, que ha mostrado su satisfacción “ante los mejores datos que jamás ha tenido la capital en Semana Santa”. Asimismo, ha puesto de relieve la efectividad del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en las campañas de promoción “que han tenido un éxito palpable”, además del impulso al sector comercial y hostelero “tras dos años realmente difíciles en los que la pandemia nos ha privado de una Semana Santa plena”. En este sentido, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la ciudad “ha acogido muy bien las novedades de esta Semana Santa en cuanto a los desfiles y la nueva Carrera Oficial y hay que agradecérselo a todos los que lo han hecho posible, que son los cofrades, pero también a todos los profesionales que contribuyen a que haya sido una gran Semana Santa, como la Policía, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, operarios de limpieza, mantenimiento, electricidad., jardinería…”. “La hostelería” -ha continuado- “ha funcionado muy bien, los alojamientos turísticos, también, y el ambiente en la calle ha sido fantástico, así que muy satisfecho y a preparar ya la Semana Santa del año que viene”. Y es que en algunos hoteles la ocupación ha alcanzado el 100 por cien durante toda la Semana Santa, mientras que los alojamientos del centro de la ciudad se han mantenido por encima del 85 por ciento durante los diez días y en El Toyo se han situado por encima del 60 por ciento. Una respuesta satisfactoria que también se ha trasladado a los cortejos procesionales, que han contado con la participación de más de 9.700 personas entre nazarenos, costaleros y mantillas. Por otra parte, las redes sociales no han sido ajenas a la Semana Santa de Almería, tal y como muestran las casi 920.000 impresiones que se han logrado a través de los distintos perfiles del Área de Promoción de la Ciudad en este período. En este sentido, la ciudad se ha situado entre las 10 ciudades españolas con más publicaciones en Instagram junto a otras capitales como Sevilla o Málaga. Más de 6.100 visitas a museos La tendencia al alza se ha dejado sentir en la Red Municipal de Museos, que ha incrementado un 10 por ciento las visitas en comparación con 2019. De hecho, se han superado las 6.100 visitas durante la Semana Santa. El Centro de Interpretación Patrimonial, en primer lugar, los Refugios de la Guerra Civil y el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ han sido los espacios museísticos con más afluencia de público. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.