La sequía amenaza a las cuencas del Guadalquivir y la Mediterránea Andaluza Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 16 de mayo de 2023 , 15:40h Las reservas de agua en España están en un nivel crítico, con embalses al 48,2% de su capacidad. El Ministerio alerta sobre la necesidad de medidas para garantizar el abastecimiento y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Las reservas de agua en España siguen bajando a pesar de las lluvias de la última semana. Los embalses están al 48,2% de su capacidad total, con 27.033 hectómetros cúbicos de agua almacenada. La situación es especialmente crítica en las cuencas del Guadalquivir y la Mediterránea Andaluza, que se encuentran al 24,2% y al 34,4% respectivamente. Estas cuencas son las que más dependen del uso consuntivo del agua, es decir, para consumo humano y regadío. Los embalses de uso consuntivo están al 40,65% de su capacidad, mientras que los de producción hidroeléctrica están al 67,21%. La diferencia se debe a que los primeros tienen una capacidad total de 38.663 hectómetros cúbicos, mientras que los segundos pueden almacenar hasta 17.403 hectómetros cúbicos. La falta de agua afecta a todo el territorio nacional, aunque hay algunas zonas más favorecidas que otras. Las cuencas del Cantábrico Oriental y Occidental, el Miño-Sil, Galicia Costa y las cuencas internas del País Vasco superan el 80% de su capacidad. El Duero y el Tajo rondan el 60%, mientras que el Tinto, Odiel y Piedras y el Júcar se sitúan en torno al 60%. El Ebro y las cuencas internas de Cataluña están por debajo del 50%, al igual que el Guadiana y el Guadalete-Barbate. Las precipitaciones registradas en la última semana no han sido suficientes para revertir la tendencia descendente de las reservas hídricas. La máxima se ha dado en San Sebastián, con 102,2 litros por metro cuadrado. Los embalses guardan casi un 30% menos agua que la media de los últimos diez años y un 4,48% menos que hace un año. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha informado de estos datos y ha alertado de la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la sequía y garantizar el abastecimiento y la sostenibilidad de los recursos hídricos.

