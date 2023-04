Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar (Foto: Jose Antonio Alba) La sequía es "dramática" según la Junta de Andalucía jueves 06 de abril de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pantano de Cuevas del Almanzora está al 15% de su capacidad El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado su preocupación por los efectos de la sequía en Andalucía. Según él, los embalses de la región están "en términos generales" en nivel "por debajo del 30%", lo que está afectando a sectores como la agricultura, los espacios naturales, la industria y el turismo. Fernández-Pacheco ha calificado esta situación como "dramática" y "muy preocupante". El consejero ha informado que en algunas áreas la situación es aún más preocupante, y ha mencionado que el embalse de Cuevas del Almanzora está al 15% de su capacidad. El consejero ha señalado que ante la situación de sequía, las administraciones públicas responsables deben invertir en infraestructuras para hacer frente a esta problemática. La Junta aprobará pronto su tercer decreto de sequía con nuevas inversiones. Hasta ahora, se han implementado dos decretos que han costado un total de 4.000 millones de euros. La Junta de Andalucía está llevando a cabo estas obras debido a la falta de lluvias en la región. Además, se recuerda que hay una disminución de 500 hectómetros cúbicos en los niveles de agua en comparación con la misma semana del año pasado. El portavoz ha expresado que la mejor opción es continuar invirtiendo para aumentar nuestra resistencia y aprovechar al máximo el agua, ya que en Andalucía se debe optimizar este recurso en beneficio de todos. Además, señaló que actualmente no es posible fabricar agua. El cambio climático ha generado una situación de estrés hídrico y altas temperaturas en esta época del año, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales, según Fernández-Pacheco. "La Junta de Andalucía ha preparado el plan Infoca para cualquier contingencia que pueda surgir y los andaluces deben estar seguros de ello", afirmó en relación a las previsiones realizadas. Además, se ha suspendido temporalmente las quemas agrícolas. El portavoz ha reiterado que para prevenir incendios es importante utilizar la sensatez, el sentido común y tener responsabilidad colectiva como herramientas principales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

