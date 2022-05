Sucesos La Subdelegación del Gobierno acoge la repulsa por el asesinato machista en Tíjola martes 31 de mayo de 2022 , 16:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado en funciones, Juan Ramón Fernández Imbernón, ha confirmado que el asesinato de Maite a manos de su marido cometido en la madrugada del sábado, es un caso de violencia de género La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha participado en el minuto de silencio convocado por la Subdelegación del Gobierno en Almería en repulsa del asesinato machista cometido el sábado en Tíjola. La confirmación de que este crimen se trata, definitivamente y sin duda alguna, de un caso de violencia de género ha sido ratificada esta misma mañana de martes, tal y como ha señalado el subdelegado en funciones, Juan Ramón Fernández Imbernón a las puertas de la Subdelegación. Medio centenar de personas se ha dado cita en el minuto de silencio en rechazo del que es el primer caso muerte por violencia de género en la provincia de Almería este 2022. Entre los asistentes, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, el delegado territorial de Igualdad, Rafael Pasamontes, la diputada provincial Carmen Belén López, empleados de la Subdelegación, miembros de la Guardia Civil y otros concejales de la Corporación municipal. Todos han repetido el minuto de silencio que ya el sábado convocaba el Ayuntamiento de Tíjola, después de que el presunto asesino de Maite se entregara en la Comandancia de Vera, donde confesó el crimen. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

