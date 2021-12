Almería La Subdelegación distingue a diez mujeres de Almería por su contribución a la igualdad viernes 03 de diciembre de 2021 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La conmemoración del XLIII aniversario de la Constitución se ha dedicado este año a los artículos 14 y 9.2, que proclaman el derecho a la igualdad y a la no discriminación y que consagran la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva La Subdelegación del Gobierno de España en Almería ha distinguido hoy a diez mujeres de Almería por su contribución a la igualdad. El acto, que se ha centrado en los artículos 14 – que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación- y 9.2 –que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva-, ha estado presidido por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente. Al mismo, ha asistido una nutrida representación institucional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la sociedad civil de Almería. En la conmemoración del XLIII aniversario de la Constitución han sido reconocidas la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer; la investigadora Pilar Flores; la hermana Araceli Fuentes, de las Mercedarias de la Caridad; la piloto de caza Rosa María García-Malea; la emprendedora social Isabel Guirao; la secretaria provincial de UPA Francisca Iglesias; la directiva Pilar Martínez-Cosentino; la presidenta de la asociación Amar y Vida, Bibiana Montoya; la periodista Antonia Sánchez Villanueva y la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal. En todas ellas concurren méritos para, sin ser expresión de todas las que lo merecen en la provincia, recibir el galardón más importante de cuantos la Subdelegación del Gobierno de España en Almería concede anualmente. “Representáis a esa inmensa legión de heroínas silenciosas que, día a día, trabajan y luchan por romper barreras y derribar techos de cristal o de cemento. Vosotras, desde el compromiso social, desde la judicatura, desde el periodismo, desde los movimientos sindicales, la empresa, el ejército, la investigación…, en este día, en la conmemoración del cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución, merecéis un reconocimiento a vuestra trayectoria vital y profesional. Porque, en los diferentes ámbitos de actuación y de vida, cada una de vosotras, sois el espejo en el que se miran otras muchas otras mujeres, para las que sois un modelo a imitar”, ha argumentado el subdelegad del Gobierno. En el acto, se ha señalado que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales y que es también uno de los principios fundamentales en la Unión Europea. “Hay pocas revoluciones equiparables a las que han protagonizado las mujeres a lo largo de las últimas cinco décadas. […] Sin embargo, siguen perdurando brechas de desigualdad y discriminación en todo el mundo”, ha señalado el subdelegado en las primeras líneas de su discurso. Nuestro país se ha convertido en los últimos años un referente internacional en políticas públicas feministas, con acciones como la incorporación de la perspectiva de género en los PGE, la consideración de la igualdad como una de las líneas primordiales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (que destina 40.000 millones, el 27% de las inversiones totales del Plan, para el desarrollo de medidas con impacto directo en la reducción de las brechas de género) o la presencia de tres vicepresidentas y once ministras, un Senado y un Congreso presididos por mujeres y una institución como la Guardia Civil dirigida por una mujer. “Todo lo anterior nos permite señalar que nos encontramos en un buen punto de partida, pero queda aún mucho margen de mejora y múltiples razones para sumar a las mujeres en la construcción y liderazgo del futuro, avanzar en igualdad e incorporar la perspectiva de género en todos los objetivos estratégicos del país”, ha expuesto De la Fuente. En su discurso, el subdelegado ha hecho un sentido alegato en contra de la violencia machista. Desde 2003, fecha en la que empezó a hacerse un recuento de las víctimas de la violencia de género, en Almería han sido asesinadas 36 mujeres y dos menores (en este caso, el cómputo comenzó en 2013). En la actualidad, la provincia tiene a más de 2.500 mujeres protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra sus maltratadores y cuenta con la mayor cifra de todo el país de pulseras de seguimiento de órdenes de alejamiento. “Si nos alerta estar hablando de violencia de género, si nos duele reconocer que, en Almería, al menos 2.500 hombres han insultado, amenazado y acosado a aquellas mujeres con las que tenían o habían tenido una relación, debemos ser capaces de alzar la voz ante esta situación”, ha señalado el subdelegado en su intervención. Por su parte, Fernando Martínez ha hecho una amplia referencia al recorrido que, en nuestro país, ha tenido la defensa de la igualdad, personificada en mujeres como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María de Maeztu, Carmen de Burgos, Victoria Kent, Josefina Carabias, Clara Campoamor, Margarita Nelken y tantas otras. “Y, a partir de ahí, 40 años de vacío y 40 años de nuevo de esclavitud de la mujer y de la negación de derechos hasta llegar a nuestra actual Carta Magna y su desarrollo”, ha apuntado el secretario de Estado de Memoria Democrática, que ha aludido a la creación del Instituto de la Mujer en 1983, la Ley contra la violencia de género de 2004, la Ley de Igualdad de 2007 o la creación del Ministerio de Igualdad en 2008. “Estas normas han propiciado que la situación de la mujer hoy en España sea muy diferente y perfectamente homologable a la de sus conciudadanas europeas”, ha señalado Fernando Martínez, que ha finalizado su intervención alabando la “rica herencia” de la Constitución de 1978, animando a los presentes a “mantenerla y enriquecerla, festejando cada año su rico y necesario contenido para nuestra sociedad democrática”. 