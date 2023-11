Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La tecnología cambiará el modo de ver los Refugios de la Guerra Civil sábado 11 de noviembre de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con este proyecto, que incorporará audioguías, signoguías y realidad aumentada, se pretende actualizar y mejorar el contenido de la experiencia turística que ofrece este recurso al visitante y aumentar el número de visitas El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la contratación de los servicios para la elaboración de un Plan de Musealización y de un Sistema de Audioguía con secuencias de realidad aumentada que se implantará en los Refugios de la Guerra Civil. El presupuesto de licitación de esta actuación, incluida dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía para Almería, es de 93.536,60 euros. La visita a los Refugios se realiza ahora y exclusivamente a través de visitas guiadas, con cita previa y un máximo de 25 personas por visita. La intención a partir de este proyecto es la de “actualiza y mejorar” la musealización de los Refugios, uno de los recursos históricos y turísticos más visitados de la ciudad de Almería, y permitir además que el visitante pueda realizar la visita al centro de forma autónoma, implementándose para ello los recursos necesarios tales como audio-vídeo guías (a través de tablets o descargas de App), paneles informativos, elementos audivisuales, etc.”, ha explicado el responsable del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca. Inaugurados en 2006, tras su rehabilitación y puesta en valor como recurso turístico, su actualización tiene por objetivo “contextualizar las galerías subterráneas, que sirvieron de refugio a las personas en el periodo de la Guerra Civil, en la historia militar de Almería; su construcción, también como parte de la historia minera, mejorar la interpretación de la extensión total de la red de refugios e insertar la red de galerías en la Red de Espacios de Significado de Almería”, ha enumerado el edil. Además de lo anterior, es objeto de este contrato también facilitar la comprensión de los iconos de la ciudad en superficie desde distintos puntos de los refugios; potenciar los recursos audiovisuales portátiles para uso por el guía de las instalaciones; generar contenidos de las audioguías y signoguías, que incluirá tanto las locuciones audio como los textos de nueve puntos clave del recorrido, así como secuencias de realidad aumentada de cuatro de esos puntos clave del recorrido que el visitante realiza a los Refugios, así como el diseño, suministro e instalación de paradas identificativas enumeradas, que corresponderán con los puntos de interpretación clave incluidos en las audioguías y signoguías y el desarrollo de una app para albergar el contenido de las audioguías y signoguías. Plan de Musealización El adjudicatario de ese contrato deberá realizar un Plan de Musealización que definirá el concepto global de la intervención y las principales líneas argumentales que constituirán la base de la exposición, las audioguías y signoguías de los Refugios. Conocida la singularidad y caracteristicas actuales de este espacio museístico, el Plan de Musealización incorporará elementos narrativos que contextualicen esta obra, diseñada por el arquitecto almeriense Emilio Langle, como parte de la historia militar y minera de Almería, entendiendo los Refugios por su carácter defensivo y la actividad minera, cuyo desarrollo dotó a la sociedad almeriense de grandes capacidades técnicas y de personal especializado, lo que contribuyó al éxito constructivo de esta obra. La visita a los Refugios, con todas sus connotaciones, produce una honda impresión en los visitantes. En esa experiencia, y como parte de la musealziación, se entiende fundamental conectar el recorrido de los refugios con los elementos urbanos significativos en superficie, será este otro de los elementos a potenciar en el nuevo relato narrativo del recorrido principal, relato que se extenderá al resto de la red de refugios y de los tramos repartidos por la trama urbana de la época para conocimiento también de los visitantes. La actualización de la musealización se acompañará del diseño y suministro de recursos y soportes expositivos, interpretativos, gráficos y multimedia. El adjudicatario deberá proponer con detalle los elementos museográficos para la mejor comprensión de los contenidos de la exposición. Los elementos de apoyo podrán ser tridimensionales (tales como ambientes, recreaciones, reproducciones, maquetas, etc.), bidimensionales (gráficos, dibujos, fotografías, cualquier tipo de imagen fija), sonoros, audiovisuales o multimedia, con locuciones que obligatoriamente habrán de estar producidas en castellano y en inglés. En esta intervención planteada sobre los refugios se deberá tener en cuenta las condiciones de temperatura y humedad existente en el espacio expositivo. Además de lo anterior, la adecuación museográfica de los enclaves singulares de los refugios (el almacén y el quirófano) requerirá de una mayor atención, exigiéndose una intervención mínima en estos espacios tales como la mejora de iluminación, la reparación de alacenas y vasares y objetos con tratamiento monocromático. Audioguías, signoguía y secuencias de realidad aumentada La actualización de la musealización de los Refugios de la Guerra Civil vendrá acompañada, como se recoge en este nuevo contrato, de la incorporación de audioguías, signoguías y realidad aumentada que favorezcan al visita autónoma a este recurso turístico. A partir de un texto descriptivo base (contenido plano), se desarrollará el guion de la locución, aportándole valores emocionales. Una vez adaptado el guion, se graba con locutores profesionales y nativos. Con las voces grabadas en los distintos idiomas se realizará la edición del audio-guía, mezclando las locuciones con efectos de sonido y música de forma que se creen audio-guías capaces de trasladar al oyente a la época de la Guerra Civil. Además, también se desarrollará el contenido en video-guías con explicaciones en LSE para personas sordas. Esto permitirá que los usuarios de LSE puedan acceder a la información de forma cómoda y con bastante independencia. Además, gracias a la realidad aumentada y a la generación de contenidos audiovisuales, se brindará la posibilidad de ofrecer un valor añadido a todos los elementos/espacios existentes en los Refugios, añadiendo información de forma dinámica e interactiva con los visitantes. Además, se conseguirá una mayor sensación inmersiva en la historia. La realidad aumentada, a través de su sistema de captación de imágenes reales, permitirá a los visitantes visualizar en un formato 3D los contenidos audiovisuales creados especialmente para los Refugios. Para mejorar la experiencia durante la visita a los Refugios de la Guerra Civil el contrato ahora a licitación incluye el suministro de 20 dispositivos (Tablets) donde estarán integrados audio-guías y vídeo-guías que funcionarán como un asistente personal durante todo el recorrido. Incluirán toda la información necesaria para realizar el recorrido de manera autónoma, de forma organizada y de fácil acceso para todos los públicos. Para poner en valor los contenidos desarrollados en las anteriores actuaciones (generación de contenido audio-guía/video-guía y secuencias de realidad aumentada) se propone crear un app que albergue el contenido desarrollado, ofreciéndoselo al visitante de una manera accesible y atractiva. Mediante la realidad aumentada y usando un móvil o Tablet se quiere ofrecer una forma más interactiva y enriquecedora de mostrar contenidos específicos basados en la localización física o aportando una capa de información al entorno de manera virtual.

